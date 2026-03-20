HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¡Héroe de 4 patas! Perrito salva a su dueño durante incendio en taller mecánico de Trujillo

El siniestro se originó por la explosión de una manguera de gasolina durante revision vehicular. Bomberos controlaron la situación, pero cuatro autos quedaron calcinados.

El propietario del taller, Carlos Ruiz, se encontraba en el interior en el momento del siniestro.
El propietario del taller, Carlos Ruiz, se encontraba en el interior en el momento del siniestro. | Foto: composición LR/ Sergio Verde / URPI-LR

La fidelidad de las mascotas no tiene límites y así quedó comprobada una vez más la mañana del viernes 20 de marzo durante un incendio en Trujillo. En medio del humo y el peligro, un perro evitó que su propietario quedara atrapado dentro de un taller mecánico.

El hecho ocurrió en el pasaje Los Rubíes, en la urbanización La Rinconada, cuando el fuego comenzó a expandirse con rapidez en el local. Vecinos de la zona advirtieron la emergencia al ver las llamas, que en pocos minutos generaron momentos de tensión.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Bus de la empresa ETSIBOSA es incendiado en El Agustino: conductor resulta herido tras quedar envuelto en llamas

lr.pe

Dentro del taller se encontraba Carlos Ruiz, quien realizaba trabajos de reparación. Fue entonces cuando su perro bautizado como Tony reaccionó al notar la situación. La mascota empezó a ladrar de manera insistente, para avisarle que se generaba una emergencia en el lugar. Su dueño salió a tiempo, pero sufrió quemaduras en los brazos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

'Él (Tony) ha salido gracias a Dios, y está conmigo, cuidándome. Él ha visto cómo me he incendiado, cómo me he prendido', relató Ruiz tras el incidente.

La mascota empezó a ladrar para alertar a su dueño del fuego.

La mascota empezó a ladrar para alertar a su dueño del fuego. Foto: Sergio Verde / URPI-LR

PUEDES VER: Los Olivos: fuerte incendio consume camión de encomiendas de Shalom en plena Panamericana Norte

lr.pe

Fuga de gasolina habría originado el siniestro en taller mecánico

De acuerdo con el propio afectado, el incendio se inició mientras revisaba un vehículo. En ese momento, una manguera de gasolina explotó, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente dentro del establecimiento.

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para controlar la emergencia y evitar que el fuego alcanzara otras viviendas. El Centro de Operaciones de Emergencia (COER) La Libertad informó que cuatro vehículos quedaron completamente calcinados, sin que se registraran víctimas mortales.

 

Notas relacionadas
Trujillo: usuarios de transporte público reportan alza de pasajes

Trujillo: usuarios de transporte público reportan alza de pasajes

LEER MÁS
Detonan artefacto explosivo en minimarket del centro histórico de Trujillo en presencia de escolares

Detonan artefacto explosivo en minimarket del centro histórico de Trujillo en presencia de escolares

LEER MÁS
Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Residencia UNMSM: descubre los requisitos clave para acceder a este servicio GRATUITO si eres estudiante

Residencia UNMSM: descubre los requisitos clave para acceder a este servicio GRATUITO si eres estudiante

LEER MÁS
Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jaime Bayly presenta a sus cinco hermanos empresarios y revela los negocios que manejan: “Yo mismo, bueno para nada”

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

José Domingo Pérez quedó fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratificó como fiscal anticorrupción

Sociedad

Huacachina es destacado por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo

Chiclayo: transportistas marchan contra los elevados precios de los combustibles

Reniec bajo la lupa por errores en DNI electrónico: detectan documentos sin certificado digital activado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Domingo Pérez quedó fuera del Ministerio Público: JNJ no lo ratificó como fiscal anticorrupción

Reniec aclara que jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones podrán votar sin problemas

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025