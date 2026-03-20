¡Héroe de 4 patas! Perrito salva a su dueño durante incendio en taller mecánico de Trujillo

El propietario del taller, Carlos Ruiz, se encontraba en el interior en el momento del siniestro. | Foto: composición LR/ Sergio Verde / URPI-LR

El propietario del taller, Carlos Ruiz, se encontraba en el interior en el momento del siniestro. | Foto: composición LR/ Sergio Verde / URPI-LR

La fidelidad de las mascotas no tiene límites y así quedó comprobada una vez más la mañana del viernes 20 de marzo durante un incendio en Trujillo. En medio del humo y el peligro, un perro evitó que su propietario quedara atrapado dentro de un taller mecánico.

El hecho ocurrió en el pasaje Los Rubíes, en la urbanización La Rinconada, cuando el fuego comenzó a expandirse con rapidez en el local. Vecinos de la zona advirtieron la emergencia al ver las llamas, que en pocos minutos generaron momentos de tensión.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Dentro del taller se encontraba Carlos Ruiz, quien realizaba trabajos de reparación. Fue entonces cuando su perro bautizado como Tony reaccionó al notar la situación. La mascota empezó a ladrar de manera insistente, para avisarle que se generaba una emergencia en el lugar. Su dueño salió a tiempo, pero sufrió quemaduras en los brazos.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

'Él (Tony) ha salido gracias a Dios, y está conmigo, cuidándome. Él ha visto cómo me he incendiado, cómo me he prendido', relató Ruiz tras el incidente.

La mascota empezó a ladrar para alertar a su dueño del fuego. Foto: Sergio Verde / URPI-LR

Fuga de gasolina habría originado el siniestro en taller mecánico

De acuerdo con el propio afectado, el incendio se inició mientras revisaba un vehículo. En ese momento, una manguera de gasolina explotó, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente dentro del establecimiento.

Personal del Cuerpo General de Bomberos acudió al lugar para controlar la emergencia y evitar que el fuego alcanzara otras viviendas. El Centro de Operaciones de Emergencia (COER) La Libertad informó que cuatro vehículos quedaron completamente calcinados, sin que se registraran víctimas mortales.