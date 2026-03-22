Conductor que atropelló a 3 trabajadores de la MML fue liberado pese a dar positivo en alcoholemia

El conductor de una camioneta que atropelló a tres trabajadores de la Municipalidad de Lima fue liberado. | Foto: América TV

El conductor de una camioneta que atropelló a tres trabajadores de la Municipalidad de Lima fue liberado. | Foto: América TV

El conductor de una camioneta involucrada en el atropello de tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) fue puesto en libertad tras ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho se registró en el Cercado de Lima, durante una jornada nocturna, mientras los operarios realizaban labores en la vía pública, y los heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

De acuerdo con reportes difundidos por medios televisivos y la información municipal, al chofer se le practicaron diligencias iniciales en una dependencia policial. En ese marco, se indicó que el resultado de la prueba de alcohol habría sido positivo.

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Prueba de alcoholemia y diligencias: lo que se conoce del dosaje luego del accidente

Pasado el incidente, el conductor fue llevado a la comisaría de Monserrat para las actuaciones preliminares, que incluyeron toma de declaraciones y verificación de lo ocurrido. Durante esas diligencias se le aplicó una prueba cualitativa de alcohol, con resultado positivo.

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Héctor Salvatierra, gerente de Servicios a la Ciudad de la MML, sostuvo que el dosaje dio positivo y cuestionó que el chofer recuperara la libertad sin que, según su versión, se valorara la gravedad del atropello ni la situación de los trabajadores. Desde la comuna se señaló que se evalúan acciones a través de la Procuraduría y, además, se mencionó que el conductor registraría siete casos fiscales previos, datos incluidos en los cuestionamientos.

Camioneta fuera de control embistió a obreros de la MML en jornada nocturna

El atropello ocurrió en el cruce del jirón Huancavelica con la avenida Alfonso Ugarte, zona que cuenta con cámaras de videovigilancia. En las imágenes se observa que la camioneta termina impactando en el área donde se encontraban los trabajadores municipales, luego de una maniobra que derivó en la pérdida de control del vehículo.

Testigos indicaron que el conductor habría intentado desviar su trayectoria, pero la unidad invadió el espacio de trabajo y arrolló a los tres operarios. La MML indicó que los afectados fueron auxiliados y atendidos tras el accidente.