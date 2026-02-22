Ventas por campaña escolar caen 20% en Mesa Redonda

Faltando menos de un mes para el inicio de las clases escolares, los emporios comerciales de Mesa Redonda y Gamarra intensifican su campaña de venta de útiles escolares, uniformes, buzos y calzado al por mayor y menor para Lima y provincias. Sin embargo, factores como la inestabilidad política están frenando el crecimiento proyectado por los productores y comerciantes.

Pablo Goytizolo, representante de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, señala que la campaña escolar empezó en las primeras semanas de enero y a diferencia del año pasado las ventas han caído en un 20%, situación que preocupa a los comerciantes.

Explica que esta baja se debe a la inestabilidad política y la competencia que hay con los importadores chinos que traen mercadería de su país y venden a menores precios.

“Estamos esperando ver cómo cerramos este mes. La idea que tiene el importador es pasar la valla. Si no termino de vender, voy a tener que guardar (productos) hasta el otro año y eso genera más gasto”.

Y a pesar de la caída en las ventas en esta campaña, los comerciantes de Mesa Redonda sienten que están mejor que hace tres años, “cuando salíamos de la pandemia”. En ese entonces vendían 40% menos.

Y en los dos últimos años, es decir, en el 2024 y 2025, no han tenido pérdidas. “Pero este año hemos empezado mal. Queríamos recuperarnos este mes, pero hay factores como la recesión, la crisis política y la competencia con los chinos”, señala Goytizolo.

Explica que la inestabilidad política los afecta porque los bancos son más cautelosos y les prestan menos dinero o dan menos tiempo para pagar los préstamos y el vendedor tiene que ver la manera de cumplir.

Padres gastarán s/600

En tanto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señala que los padres de familia podrían gastar 600 soles solo en útiles escolares, como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas, así como mochilas. Y el gasto podría llegar hasta S/1.200 si se incorpora el uniforme, calzado, libros escolares y dispositivos tecnológicos, como calculadoras y una tableta básica.

El representante de Mesa Redonda confirma que los padres gastan en promedio 600 soles en útiles escolares. Pero al haber variedad en productos tecnológicos como tabletas y calculadoras, el costo de estos equipos ronda los S/200, con lo que la inversión llega a S/800.

Precios de útiles subió 5%

Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, señala que sus calculos están basados en lo que gastan los escolares de colegios estatales. Pero en instituciones privadas, el gasto es mayor. “A veces los padres se endeudan porque tienen que presentar los útiles y pagan por partes”.

Además, el monto de la canasta escolar varía según el nivel educativo del estudiante, las marcas elegidas y el lugar de compra, explica.

Precisa que el precio de los útiles escolares ha subido un 5% con respecto a 2025 por efecto de la inflación y el flete.

“El promedio que ha podido subir el precio de los útiles escolares está entre un 5% y puede llegar a un máximo de 8%, en zonas más alejadas como la selva donde se utiliza mayor flete y es más complicado el traslado de los materiales”, dijo.

Y agrega que la pequeña y mediana empresa esperan una recuperación gradual tras años de menor dinamismo por efecto de la pandemia, la inestabilidad e inseguridad. En ese marco, esperaban vender entre un 5% y 10% más, lo que equivale a S/900 millones y S/1.300 millones, pero la crisis política podría truncar sus planes.

Crisis política afectaría

“Consideramos que esta campaña es clave para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25 % y 40% de ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja”, dice Ojeda.

Sin embargo, la inestabilidad por las próximas elecciones y los sucesivos cambios en el Ejecutivo generan incertidumbre. “Puede ocurrir que las cosas se encarezcan y puede ser que haya desconfianza. Eso sería adverso a lo que se espera”.

Los padres están gastando en promedio 70 soles más en útiles escolares debido al costo de vida. Hace tres años el gasto era menor, alcanzaba a los 300 soles. Y sube más si el padre tiene más de un hijo, señala el dirigente de Mesa Redonda.

En un recorrido que realizó La República por Mesa Redonda se recogió la preocupación de los padres de familia que tiene más de un hijo. Uno de ellos señaló que tenía un niños de 3 años y otro de 5, y que no le alcanzaba el dinero. “Tendré que volver para completar la lista de útiles”, dijo.

Otro padre de familia contó que puede gastar hasta 3.000 soles en sus dos hijos, pues la lista de útiles siempre es larga.

Mientras tanto, los vendedores de este emporio ofrecen todas las marcas de útiles, a precios al por mayor.

Los productos que están saliendo más este año son los modelos ‘kawaii’, un estilo japonés que se caracteriza por su presentación delicada y con colores pasteles.

Uniformes en Gamarra

Mientras tanto, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra, indica que la campaña y venta mayorista empezó en enero y en marzo inicia la venta minorista en este emporio de La Victoria.

“Ya están viniendo las familias para los uniformes de sus hijos. Nuestros productores están trabajando en ello, están fabricando. Ahora, el ruido político siempre genera un retraso, esperamos que no afecte nuestras ventas nuevamente, señala”.

Saldaña indica que todavía no han hecho un balance sobre las ventas en Gamarra porque la campaña todavía está en marcha y termina a fines de marzo o abril. Esto porque en los primeros meses los chicos van con uniformes deportivos.

No obstante, indica que los comerciantes de Gamarra confían en que tendrán mejores ventas que en 2025, y esperan crecer en un 5% o 10%. “Esta es la proyección para los próximos meses”, señala.

Y agrega que las ventas aún no llegan a las cifras prepandemia, además que este es un año electoral y es muy difícil crecer en estas circunstancias.

“Al ser un año electoral se reduce la inversión y no sabemos qué va a ocurrir”, detalla.

“El ruido político afecta a la gente y estamos en plena campaña escolar y en pleno proceso de inversión para el Día de la Madre. Entonces, el mayorista no sabe qué va a pasar, es más cauteloso en su inversión, en su producción, y eso pasa en todo el país. Además, los bancos empiezan a calificar el riesgo de manera distinta y ponen otro tipo de condiciones a los mayoristas”, precisa Saldaña.

Ahora bien, ¿cuánto gasta un padre que busca un uniforme escolar? Según la dirigente, entre 50 y 100 soles, pero hay opciones, según la calidad.

“Tienes faldas y pantalones desde 15 soles, más el buzo que está entre 15 a 20 soles y un polo que está 7 soles o máximo S/10. Los zapatos salen desde 35 soles en adelante”, detalla.

Gamarra mueve entre 300 a 400 millones de soles aproximadamente cada año, solo en la venta de uniformes escolares.

Este emporio comercial es uno de los principales centros de producción. Alberga a más de 3 mil empresarios que estos días trabajan en la confección de uniformes y accesorios escolares, respondiendo a pedidos de colegios públicos y privados. Son el motor económico que pone en marcha una cadena de negocios en todo el país. Pero la inestabilidad los hace marchar lento.