HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

La nueva ley eléctrica tensiona al sector por precios y continuidad del servicio

Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, advirtió que el nuevo esquema de licitaciones propuesto prioriza la energía solar y eólica, pero compromete la cobertura durante la noche y madrugada. Desde la otra orilla, sostienen que la reforma ampliará la competencia y permitirá reducir los precios de la electricidad.

El nuevo esquema de contratación eléctrica aún espera reglamento definitivo y genera posiciones encontradas en el sector.
El nuevo esquema de contratación eléctrica aún espera reglamento definitivo y genera posiciones encontradas en el sector. | Andina

El sector eléctrico peruano atraviesa uno de los cambios regulatorios más relevantes de las últimas dos décadas tras la aprobación, en enero de 2025, de la Ley 32249, que moderniza el marco de las licitaciones de suministro eléctrico para los usuarios del mercado regulado (los hogares y pequeños comercios que reciben el servicio de las distribuidoras). Aunque la norma ya está vigente, su reglamento, que es necesario para definir cómo se implementarán los nuevos mecanismos, aún está pendiente.

Únete a nuestro canal de política y economía

En ese contexto, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) prepublicó en abril del año pasado un proyecto de reglamento para recibir comentarios de la ciudadanía y de los agentes del sector. Si bien el texto mantiene el principio de "asegurar el abastecimiento oportuno y continuo de electricidad para los usuarios regulados", su diseño ha abierto un debate técnico sobre los riesgos y oportunidades del nuevo esquema.

TE RECOMENDAMOS

CANDIDATOS OFRECEN "MANO DURA", PERO NO PARA LA FRANJA ELECTORAL 2026 | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

lr.pe

Desde una posición crítica, Arturo Vásquez, exviceministro de Energía y actual socio de la consultora Gerens, especializada en regulación y economía del sector energético, advirtió que el diseño propuesto para el nuevo esquema de licitaciones podría generar riesgos para la continuidad del suministro eléctrico y presiones al alza en las tarifas, si no se introducen correcciones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según explicó, el esquema de licitaciones por bloques horarios prioriza la contratación de energía solar y eólica, tecnologías que no aseguran cobertura continua durante las horas de la noche y la madrugada. Esta característica, a su juicio, obligaría a las empresas distribuidoras a complementar el suministro con energía más costosa, lo que terminaría trasladándose a los recibos de luz de más de siete millones de usuarios regulados.

Vásquez señaló además que esquemas similares aplicados en otros países han enfrentado dificultades. "No se puede copiar un modelo de reglamentación como el chileno o el español, donde se han registrado episodios de apagones y sobrecostos tarifarios. Si se van a introducir cambios, estos deben mejorar el funcionamiento del sistema. Promover inversiones es necesario, pero con un enfoque de neutralidad tecnológica", sostuvo.

PUEDES VER: EE.UU. felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

lr.pe

En esa línea, el exviceministro consideró que la reglamentación del nuevo mecanismo de licitaciones debería asegurar el menor costo del suministro eléctrico a lo largo de las 24 horas del día. Para ello, planteó permitir la participación de ofertas tanto por bloques horarios como por paquetes completos, de modo que se maximice la competencia, se preserve la neutralidad tecnológica y se garantice un abastecimiento confiable para los usuarios finales.

Cabe señalar que el proyecto de reglamento establece que los bloques horarios serán definidos y supervisados por Osinergmin, e incluye un bloque asociado a las horas de máxima demanda del sistema. No obstante, el diseño del esquema de contratación ha abierto un debate técnico en el sector sobre cómo garantizar el abastecimiento continuo, especialmente en las horas de mayor exigencia del sistema.

La apertura del mercado

Desde otra perspectiva, la Ley 32249 fue aprobada con el objetivo de modernizar la Ley 28832 y permitir que todas las tecnologías de generación disponibles como hidroeléctrica, térmica, solar, eólica, biomasa, entre otras compitan de manera transparente en las licitaciones de suministro eléctrico.

El año pasado, el exministro de Energía y Minas Jorge Montero, destacó que el potencial energético del país es amplio y estimó que la nueva legislación podría activar un mercado de proyectos de inversión cercano a los US$ 14.000 millones. Según indicó, este marco también abriría espacio para el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, capaces de fortalecer la capacidad de generación interna y, a la vez, permitir exportaciones de energía a países vecinos.

Uno de los cambios centrales en la norma es la posibilidad de separar la contratación de energía y potencia por bloques horarios. Para Roberto Tamayo Pereyra, exdirector general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), este aspecto constituye uno de los principales avances de la ley. "Tal vez lo más importante del espíritu de la norma es que genera un principio de competencia", afirmó.

Tamayo sostuvo que esta separación puede transformar estructuralmente el diseño del mercado eléctrico peruano. A diferencia de otros países de la región, como Chile, donde los contratos vinculan directamente la potencia con la energía, el esquema peruano permitiría una mayor entrada de nuevos actores y fomentaría una formación de precios más competitiva. "Se necesitan más actores para hacer más competitivo el mercado, y eso es un ganar-ganar", señaló.

De acuerdo con cifras del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), más del 60% de la oferta eléctrica está concentrada en cuatro empresas generadoras, mientras que dos grandes distribuidoras dominan la demanda regulada. Esta estructura, sumada a la ausencia de licitaciones de largo plazo en los últimos 15 años, ha impulsado la proliferación de contratos bilaterales que han contribuido a mantener precios históricamente elevados, limitando el traslado de las ganancias de eficiencia de las nuevas tecnologías hacia los consumidores finales, sostiene Riquet Mitma, vicepresidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables.

Mitma cuestionó la defensa de la contratación única de suministro para las 24 horas del día e indicó que este enfoque desconoce la lógica de optimización del despacho eléctrico y actúa como una barrera de entrada para nuevos competidores.

Por otro lado, advirtió que la demora en la publicación del reglamento de la Ley 32249 está generando incertidumbre financiera para los desarrolladores independientes de proyectos solares y eólicos, quienes terminan cediendo sus activos a operadores incumbentes. A su juicio, este proceso permite que los beneficios de la generación renovable de bajo costo sean capturados por los portafolios privados de los actores dominantes, en lugar de trasladarse al sistema eléctrico y a los usuarios regulados a través de mecanismos de competencia abierta.

Notas relacionadas
Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

LEER MÁS
Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

Científicos chinos crean un sistema capaz de convertir las gotas de lluvia en electricidad sin usar metales

LEER MÁS
Científicos hallan un método para reciclar dispositivos electrónicos comunes en casa y extraer oro de 22 quilates de ellos

Científicos hallan un método para reciclar dispositivos electrónicos comunes en casa y extraer oro de 22 quilates de ellos

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

Indecopi alerta sobre retiro y destrucción de lote de sulfato ferroso 300 mg por no cumplir prueba de disolución y poner en riesgo la salud

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

Cronograma ONP 2026 para pensionistas: comenzaron los pagos del nuevo monto de jubilación vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 MAX

Incendio en San Juan de Lurigancho: emergencia en fábrica textil moviliza 11 unidades de Bomberos

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Economía

Gobierno desarma el G2G con Francia y evalúa un esquema APP "con peajes" para la Nueva Carretera Central

Banco de la Nación cobrará comisión por más operaciones de recaudación del Estado

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 8 de febrero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Juez ordena excarcelar al "Carnicero de los Andes" Telmo Hurtado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025