Pluz Energía anuncia cortes de luz del 17 al 22 de marzo: conoce si tu distrito se verá afectado
La suspensión del servicio será temporal y por zonas específicas con la finalidad de realizar labores de mantenimiento. La compañía recomienda desconectar aparatos eléctricos durante la interrupción.
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Un nuevo corte de luz afectará a varios distritos de Lima Metropolitana y Callao. La empresa Pluz Energía Perú informó que la interrupción inició este martes 17 y se extenderá hasta el domingo 22 de marzo.
La medida, según la compañía, se realiza con el fin de ejecutar trabajos de mantenimiento y mejora de la red. Además, precisaron que la suspensión del servicio será en horarios específicos y por sectores determinados, por lo que no todas las zonas permanecerán sin electricidad durante todo el día.
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¿Cuáles serán los distritos afectados?
El miércoles 18 de marzo, la paralización se dará en las siguientes jurisdicciones:
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- San Martín de Porres: de 8.00 a. m. a 6.00 p. m. en las urbanizaciones Rosario del Norte y Micaela Bastidas.
- Ventanilla y Carabayllo: de 8.30 a. m. a 6.30 p. m. en la urbanización Antonia Moreno de Cáceres y zonas cercanas; y los sectores San José y Lomas El Dorado, respectivamente.
- Callao: de 8.30 a. m. a 5.30 p. m. en las urbanizaciones Los Lirios y La Quilla.
- Los Olivos: de 9.00 a. m. a 6.00 p. m. en zonas de Pro.
- San Antonio de Chaclla: de 9.00 a. m. a 7.00 p. m. en Jicamarca y las zonas de Vegueta y Pachangara
Desconexión el resto de días
El día jueves 19, el servicio se suspenderá entre las 12.00 a. m. y 8.00 a. m. en el centro histórico de Lima (Cercado); y de 8.30 a. m. a 6.30 p. m. en los sectores de Collique, en Comas. Además, habrá interrupciones durante el día en Puente Piedra y Callao, así como en horas de la tarde en zonas de Los Olivos y San Martín de Porres.
El viernes 20 la afectación se dará en distritos como Puente Piedra, Bellavista, Santa Rosa de Quives, Callao y Los Olivos, en horarios que se extenderán hasta las 6:00 p. m.; mientras que para el sábado 21 se han programado restricciones en Puente Piedra entre las 8.00 a. m. y 6.00 p. m, y en Huaral.
Por último, el domingo 22 será el turno del distrito de Supe Puerto, provincia de Barranca, donde se cortará el suministro desde las 12.00 a. m. hasta las 6.00 a. m.
La compañía indicó que el suministro eléctrico se restablecerá de manera progresiva una vez culminados los trabajos en cada zona. Además, recomendó a los usuarios desconectar sus artefactos eléctricos durante los cortes para evitar posibles daños.
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