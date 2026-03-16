Pluz Energía Perú anuncia corte de luz este martes 17 de marzo en ocho distritos de Lima y Callao: revisa si tu zona será afectada
La interrupción del servicio será temporal y programada para mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en la capital y el primer puerto.
- ¡De película! Mamá se infiltra en red de prostitución para salvar a su hija
- Multas de hasta S/ 1,19 millones y comunidades afectadas: el historial ambiental de la Transportadora de Gas del Perú
Este martes 17 de marzo, miles de usuarios se verán afectados ante la suspensión de la energía eléctrica por 10 horas, según el comunicado de Pluz Energía Perú en sus canales oficiales.
La restricción del servicio se debe a trabajos preventivos en la red para mejorar la calidad y seguridad del suministro en distintas zonas de la capital. Cabe mencionar que la interrupción será temporal y programada.
TE RECOMENDAMOS
NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: ¡Presta atención! Este 16 de marzo Pluz Energía suspenderá el servicio de luz en 4 distritos de Lima: revisa si tu zona será afectada
Distritos con corte de energía
Entre los sectores afectados se encuentran:
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
- San Juan de Lurigancho
- Ventanilla
- Puente Piedra
- Callao
- Pueblo Libre
- San Miguel
- Los Olivos
- Barranca
Corte de Luz este martes 17 de marzo 2026. Foto: Pluz Energía Perú
Corte de Luz este martes 17 de marzo 2026. Foto: Pluz Energía Perú
Corte de Luz este martes 17 de marzo 2026. Foto: Pluz Energía Perú
Barranca
Zonas: Pasaje Limoncillo, Pasaje Titican, Pasaje Navarro, Calle Nicolás de Piérola cuadra 7; ubicados en el distrito de Barranca.
Hora: 8.00 a. m. a 3.00 p. m.
Canales de atención:
Si tienes dudas o necesitas comunicarte con la institución, puedes usar estos canales:
Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú
Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú
Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú
Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú