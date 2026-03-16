Pluz Energía Perú pide a usuarios tomar sus precauciones ante el corte de luz. | Foto: El Popular

Pluz Energía Perú pide a usuarios tomar sus precauciones ante el corte de luz. | Foto: El Popular

Este martes 17 de marzo, miles de usuarios se verán afectados ante la suspensión de la energía eléctrica por 10 horas, según el comunicado de Pluz Energía Perú en sus canales oficiales.

La restricción del servicio se debe a trabajos preventivos en la red para mejorar la calidad y seguridad del suministro en distintas zonas de la capital. Cabe mencionar que la interrupción será temporal y programada.

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Distritos con corte de energía

Entre los sectores afectados se encuentran:

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San Juan de Lurigancho

Ventanilla

Puente Piedra

Callao

Pueblo Libre

San Miguel

Los Olivos

Barranca

Corte de Luz este martes 17 de marzo 2026. Foto: Pluz Energía Perú

Corte de Luz este martes 17 de marzo 2026. Foto: Pluz Energía Perú

Corte de Luz este martes 17 de marzo 2026. Foto: Pluz Energía Perú

Barranca

Zonas: Pasaje Limoncillo, Pasaje Titican, Pasaje Navarro, Calle Nicolás de Piérola cuadra 7; ubicados en el distrito de Barranca.

Hora: 8.00 a. m. a 3.00 p. m.

Canales de atención:

Si tienes dudas o necesitas comunicarte con la institución, puedes usar estos canales:

Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú

Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú

Canales de atención Pluz Energía Perú. Foto: composición LR / Pluz Energía Perú