Cusco: adulto mayor solicita apoyo para cuidar a esposa enferma

Valentín Quispe Apaza, de 75 años, solicita ayuda solidaria para atender a su esposa quien padece graves enfermedades y depende de un balón de oxígeno.

Adulto mayor señala que desea darle una vida digna a su esposa, quien tiene una salud frágil. Foto: Luis Álvarez - La República.
Adulto mayor señala que desea darle una vida digna a su esposa, quien tiene una salud frágil. Foto: Luis Álvarez - La República.

A sus 75 años, Valentín Quispe Apaza enfrenta una de las pruebas más duras de su vida: cuidar a su esposa, Francisca Quispe Turpo, de 77 años, quien padece múltiples enfermedades y requiere atención permanente. La pareja vive en la ciudad del Cusco.

Con voz entrecortada, el adulto mayor cuenta que su compañera de toda la vida lucha contra un tumor benigno en la cabeza, otro en el hígado y complicaciones renales que han deteriorado gravemente su salud.

A ello se suma un problema pulmonar causado, según explica, por años de cocinar con leña. Esta enfermedad la obliga a vivir conectada a un balón de oxígeno desde hace tres años.

Amor y resignación

Los médicos le han indicado que, por su edad y al estado de su salud, Francisca ya no puede ser operada. "Me dijeron que ya no se va a poder operar ni el cerebro, ni el hígado, ni el riñón. Solo trato de darle una vida lo mejor posible", dice Valentín.

La situación económica de la familia es crítica. El adulto mayor cuenta que solo tiene dos hijos, uno de ellos con discapacidad, por lo que no cuentan con ingresos suficientes para cubrir medicamentos, alimentos y otros gastos básicos. "Ya no tengo recursos económicos. Quisiera que nuestras autoridades o el pueblo en general puedan apoyarnos", suplica Valentín.

La familia vive en la APV Los Héroes, lote 1-9, en el distrito de San Jerónimo, Cusco. Valentín señala que muchas veces carecen incluso de artículos básicos del hogar. "Nos falta de todo: alimentos, productos de aseo, pañales, toallas húmedas, ropa de cama. A veces ni sal tenemos", cuenta con tristeza.

Pedido de solidaridad

Debido al delicado estado de su esposa, el adulto mayor tampoco puede salir a trabajar. "Quisiera trabajar, pero no puedo dejarla sola ni dos horas", afirma.

Pese a las dificultades, Valentín asegura que seguirá cuidando a su esposa con el mismo cariño de siempre. "Solo quiero darle una vida digna en el tiempo que le queda", dice.

Quienes deseen brindar apoyo pueden comunicarse con Valentín Quispe Apaza al número 952 068 383.

