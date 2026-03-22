Viaje termina en tragedia: ocho fallecidos y múltiples heridos tras despiste de van en Huarochirí

Un trágico accidente ocurrió en Chicla, donde una minivan con 22 pasajeros se despistó y cayó 80 metros hacia Marcapomacocha. El incidente dejó ocho muertos y al menos 11 heridos. | Difusión

Un trágico accidente ocurrió en Chicla, donde una minivan con 22 pasajeros se despistó y cayó 80 metros hacia Marcapomacocha. El incidente dejó ocho muertos y al menos 11 heridos. | Difusión

Un viaje turístico con destino al nevado de Rajuntay terminó en tragedia la madrugada de este domingo 22 de marzo, luego de que una minivan con 22 pasajeros se despistara y cayera aproximadamente 80 metros en una vía carrozable hacia Marcapomacocha, en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.

El accidente ocurrió alrededor de las 5.00 a. m. y deja, hasta el momento, un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 11 heridos de consideración, según reportan medios locales. Ellos habrían partido desde Lima.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Accidente fatal

La unidad, de placa CHS-453 y perteneciente a la empresa Travelero, realizaba paseos turísticos hacia la atracción. Los heridos fueron trasladados al hospital San Juan de Matucana, donde reciben atención médica.

Autoridades llegaron al lugar de los hechos

Hasta el lugar llegaron la subprefecta de Chicla, Natali Aguilar Espinoza, personal de serenazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Casapalca, así como la Policía de Carreteras y pobladores de la zona, quienes participaron en las labores de rescate.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas del siniestro y verificar la identidad de las víctimas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.