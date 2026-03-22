Viaje termina en tragedia: ocho fallecidos y múltiples heridos tras despiste de van en Huarochirí
Las autoridades locales han llegado al sitio para realizar labores de rescate y determinar las causas del accidente. La identidad de las víctimas está siendo verificada.
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Un viaje turístico con destino al nevado de Rajuntay terminó en tragedia la madrugada de este domingo 22 de marzo, luego de que una minivan con 22 pasajeros se despistara y cayera aproximadamente 80 metros en una vía carrozable hacia Marcapomacocha, en la zona de Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.
El accidente ocurrió alrededor de las 5.00 a. m. y deja, hasta el momento, un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 11 heridos de consideración, según reportan medios locales. Ellos habrían partido desde Lima.
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Accidente fatal
La unidad, de placa CHS-453 y perteneciente a la empresa Travelero, realizaba paseos turísticos hacia la atracción. Los heridos fueron trasladados al hospital San Juan de Matucana, donde reciben atención médica.
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Autoridades llegaron al lugar de los hechos
Hasta el lugar llegaron la subprefecta de Chicla, Natali Aguilar Espinoza, personal de serenazgo, efectivos de la Policía Nacional del Perú de la comisaría de Casapalca, así como la Policía de Carreteras y pobladores de la zona, quienes participaron en las labores de rescate.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer las causas del siniestro y verificar la identidad de las víctimas.
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