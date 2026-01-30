Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven rompió en llanto al conocer que podía perder su vacante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | Foto: composición LR/ TikTok

Joven rompió en llanto al conocer que podía perder su vacante a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. | Foto: composición LR/ TikTok

Benjamín Figura Echavaudis es un joven ingresante a la carrera de Contabilidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que con lágrimas en los ojos contó mediante las redes sociales que estaba a punto de perder su vacante. La situación se originó debido a que la institución educativa San Antonio de Jicamarca, situada en el anexo 22 de Jicamarca, en la provincia de Huarochirí, no emitió a tiempo el certificado oficial que acreditaba la culminación de sus estudios secundarios.

La República se comunicó con el estudiante y explicó que el inconveniente pudo resolverse, ya que el colegio se comprometió a agilizar la entrega de la documentación requerida para su presentación ante la Oficina Central de Admisión (OCA) de la Decana de América.

San Marcos le otorgó plazo hasta el 2 de febrero para entregar certificados

Asimismo, precisó que, tras la viralización de su caso en redes sociales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorgó plazo hasta el 2 de febrero para presentar la documentación solicitada. También indicó que recibió una comunicación del Ministerio de Educación, desde donde se informó que el titular del sector sostendrá una reunión con los involucrados.

“En San Marcos han aplazado hasta el día 2 de febrero. Me llamaron del Ministerio de Educación porque el ministro va a hablar con nosotros”, manifestó el estudiante.

Comunicado sobre aplazamiento para la entrega de certificados a la San Marcos. Foto: composición LR/ OCA

En ese contexto, indicó que funcionarios del Ministerio de Educación intervinieron al comunicarse con el director de la institución educativa, a fin de que se priorice la emisión de los certificados de estudios. Precisó que dicha gestión obligó al colegio a acelerar el proceso, ya que la falta de este documento ponía en riesgo su vacante en la universidad. “Al director del colegio también lo llamaron del Ministerio y ha tenido que agilizar el trámite porque mi certificado me urge ya que puedo perder la vacante”.

De otro lado, Figura Echavaudis precisó que el director del colegio excusó que la demora en la entrega de su documentación se debía a que no contaba con el personal suficiente para la elaboración de los certificados. “El director ha justificado que no tiene secretaria, que tiene mucho alumnado y muchas cosas por hacer”, manifestó Benjamín.

Regidor de Huarochirí: "Este viernes 30 se entregará el certificado a estudiante"

Mediante sus redes sociales, el regidor provincial de Huarochirí, Cristian Sánchez, se pronunció sobre el caso. Según precisó, el director de la institución educativa le informó que el viernes 30 de enero se efectuaría la entrega del certificado de estudios a Benjamín, lo que permitiría regularizar su situación ante la universidad.