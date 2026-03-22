Un fuerte accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este domingo 22 de marzo encendió las alarmas vecinales en el cruce de las avenidas Manuel Segura y Petit Thouars. Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un patrullero de la Policía colisiona con un vehículo particular, en un incidente que dejó el carro de la Policía completamente destruido.

De acuerdo con los registros audiovisuales, el choque se produjo cuando el auto avanzaba por la calle Manuel Segura, presuntamente sin respetar la luz roja del semáforo, mientras que la PNP se desplazaba por la avenida Petit Thouars. Tras el impacto, la unidad de los agentes dio varias vueltas de campana antes de quedar severamente dañada en la vía.

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Policías resultaron heridos

Dos efectivos fueron afectados. Según lo observado en los videos difundidos, uno de ellos sufrió un golpe en la cabeza y el otro presenta una lesión de consideración en la pierna. El estruendo suscitado alertó a vecinos de la zona, quienes salieron de inmediato a auxiliar a los oficiales, junto con personal de limpieza que trabajaba en los alrededores. Minutos después, bomberos y equipos del SAMU llegaron al lugar para brindar atención y trasladar a los heridos a un centro de salud.

Información preliminar indica que el patrullero se encontraba en medio de una persecución al momento del accidente. Por su parte, el conductor del automóvil particular, quien sería médico, manifestó que se dirigía a atender una emergencia.

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Investigación en curso

Tras el incidente y debido a la magnitud del impacto, el coche de la Policía quedó prácticamente destruido. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades y confirmar las circunstancias exactas del choque.

Entre los aspectos que serán evaluados se encuentra la velocidad a la que circulaban ambos vehículos, así como el respeto de las señales de tránsito en el cruce donde ocurrió el siniestro.

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