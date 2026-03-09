HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Delincuente finge ser empleado y atiende a clienta mientras asaltaba minimarket en La Victoria

El ladrón mantuvo bajo amenaza a la trabajadora, quien quedó afectada tras lo sucedido. Pese a la presencia de cámaras de seguridad, el criminal concretó el atraco.

La vendedora permaneció agachada bajo el mostrador mientras el delincuente fingía ser un trabajador. | Composición LR | América Noticias

Un asaltante, aún no identificado, ingresó a un local vistiendo una gorra y lentes oscuros para sustraer el dinero de la caja registradora del establecimiento durante las 10.33 p. m. del domingo 8 de marzo en La Victoria. Sin embargo, una clienta ingresó al lugar justo cuando el delincuente tenía amenazada a la vendedora.

Ante esta situación, el delincuente fingió ser un empleado para atender a la clienta y no levantar sospechas, mientras la verdadera trabajadora permanecía agachada debajo del mostrador. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del minimarket, y las imágenes ya fueron puestas a disposición de las autoridades.

Ladrón atendió a clienta en pleno asalto

Minutos antes del atraco, el sujeto se había hecho pasar por un comprador más e, incluso, pasó desapercibido cuando dos serenos de la Municipalidad de La Victoria ingresaron a comprar en el local.

El ladrón, provisto de un arma blanca, mantuvo bajo amenaza a la trabajadora mientras sustraía todo el dinero de las ganancias del día. Tras ello, distrajo a la clienta que ingresó al lugar para no levantar sospecha sobre su acto delictivo.

El administrador del minimarket acotó que el hampón escondió su arma cuando vio ingresar a la clienta. Asimismo, detalló que su empleada quedó afectada tras lo sucedido. “La encontré llorando, ya no quiere trabajar más de noche”, sostuvo.

Pese a que el establecimiento cuenta con cámaras de seguridad, el sujeto no se inmutó y concretó el atraco de las ganancias del día. Por su parte, el dueño de la tienda decidió no presentar ninguna denuncia, puesto que considera que realizar los trámites legales es “en vano”.

