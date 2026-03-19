El despiste del camión ha ocasionado congestión vehicular en el sentido de sur a norte. | Composición LR | Difusión

El despiste del camión ha ocasionado congestión vehicular en el sentido de sur a norte. | Composición LR | Difusión

Un camión que trasladaba alimentos se despistó en la Panamericana Norte, en sentido de sur a norte, a la altura del puente Habich, en San Martín de Porres. Según información del serenazgo del distrito, el accidente ocurrió alrededor de las 5.00 a. m., luego de que un automóvil le cerró el paso al vehículo pesado.

Esta acción provocó que el conductor perdiera el control, lo que causó el despiste. El auto implicado huyó del lugar. A causa del siniestro, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la clínica Jesús del Norte para recibir atención médica.

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Equipo de bomberos atendiendo la emergencia

Accidente generó congestión vehicular

El volquete que transportaba alimentos bloquea un tramo del bypass en dirección de sur a norte y genera interrupción parcial del tránsito en la zona mientras los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atienden la emergencia.

De acuerdo con los reportes, el tráfico generado por el accidente vehicular se extiende hasta la altura de Acho. Por su parte, algunas unidades de transporte público decidieron desviar su recorrido para evitar el embotellamiento.

Nota en desarrollo