Una adulta mayor celebró sus 111 años y sorprendió al detallar su saludable rutina alimentaria. Se trata de Antonia Cruz Rojas, quien es usuaria del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Su historia de vida despierta admiración debido a que fue testigo de más de un siglo de historia y también su gusto por una dieta andina centrada en menestras.

Su edad está generando orgullo en su distrito natal de Viques, provincia de Huancayo, región Junín. Hace poco, festejó su cumpleaños junto a su hija Paulina Romero, vecinos e integrantes de Pensión 65.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Antonia Cruz prefiere la alimentación tradicional

La peruana nació el 8 de febrero de 1915 y es considerada una de las integrantes más longevas de dicha iniciativa en la región. Relató que vivió varios importantes momentos de la historia del Perú y del mundo a través de la radio. “Ya son 111”, comentó al observar su torta de cumpleaños.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Programa entrega una subvención económica de S/250 cada bimestre a adultos mayores. Foto: Pensión 65

Paulina Romero, hija de la centenaria, explicó que su madre siempre prefirió la alimentación casera. Los platos favoritos de doña Antonia son los caldos. “A mi mamá le gustan mucho las sopas de morón, trigo, crema de arvejas, chupe de calabaza y de olluco. Siempre toma su bebida de siete semillas, que contiene quinua, cebada, kiwicha, cañihua, entre otros granos”, detalló.

Una de las peruanas más longevas en Junín disfruta de los atardeceres y conversar con sus vecinos. “Me alimento sano y quiero mucho”, comentó. De acuerdo al Midis, Pensión 65 atiende a 39.655 usuarios y usuarias en la región central, de los cuales 70 superaron el siglo de vida.

Paulina Romero cuida hoy a su madre como agradecimiento por el amor que recibió en su niñez. Foto: Pensión 65

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.