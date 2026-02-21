HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años
Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     Muere Willie Colón, leyenda de la salsa, a los 75 años     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Sociedad

Peruana de 111 años en Huancayo revela cómo su alimentación la ayudó a vivir más de un siglo: "Me alimento sano"

Antonia Cruz Rojas, beneficiaria del Midis, celebró su cumpleaños en su natal Viques, donde su historia y su dieta tradicional continúan inspirando a su comunidad.

Adulta mayor mantiene saludable rutina alimentaria.
Adulta mayor mantiene saludable rutina alimentaria. | Foto: composición LR/Midis

Una adulta mayor celebró sus 111 años y sorprendió al detallar su saludable rutina alimentaria. Se trata de Antonia Cruz Rojas, quien es usuaria del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Su historia de vida despierta admiración debido a que fue testigo de más de un siglo de historia y también su gusto por una dieta andina centrada en menestras.  

Su edad está generando orgullo en su distrito natal de Viques, provincia de Huancayo, región Junín. Hace poco, festejó su cumpleaños junto a su hija Paulina Romero, vecinos e integrantes de Pensión 65.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: ¿Cómo saber si una movilidad escolar está autorizada para hacer el servicio?

lr.pe

Antonia Cruz prefiere la alimentación tradicional

La peruana nació el 8 de febrero de 1915 y es considerada una de las integrantes más longevas de dicha iniciativa en la región. Relató que vivió varios importantes momentos de la historia del Perú y del mundo a través de la radio. “Ya son 111”, comentó al observar su torta de cumpleaños.  

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Programa entrega una subvención económica de S/250 cada bimestre a adultos mayores. Foto: Pensión 65

Programa entrega una subvención económica de S/250 cada bimestre a adultos mayores. Foto: Pensión 65

Paulina Romero, hija de la centenaria, explicó que su madre siempre prefirió la alimentación casera. Los platos favoritos de doña Antonia son los caldos. “A mi mamá le gustan mucho las sopas de morón, trigo, crema de arvejas, chupe de calabaza y de olluco. Siempre toma su bebida de siete semillas, que contiene quinua, cebada, kiwicha, cañihua, entre otros granos”, detalló.

PUEDES VER: Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

lr.pe

Una de las peruanas más longevas en Junín disfruta de los atardeceres y conversar con sus vecinos. “Me alimento sano y quiero mucho”, comentó. De acuerdo al Midis, Pensión 65 atiende a 39.655 usuarios y usuarias en la región central, de los cuales 70 superaron el siglo de vida.

Paulina Romero cuida hoy a su madre como agradecimiento por el amor que recibió en su niñez. Foto: Pensión 65

Paulina Romero cuida hoy a su madre como agradecimiento por el amor que recibió en su niñez. Foto: Pensión 65

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

Huancayo se moviliza y exige construcción de la nueva Carretera Central para conectar Lima y Junín

LEER MÁS
Policía es condenado a 7 años de cárcel por pedir S/500 a conductor para evitar papeleta en Huancayo

Policía es condenado a 7 años de cárcel por pedir S/500 a conductor para evitar papeleta en Huancayo

LEER MÁS
Macro Región Centro exige decisión ya por la Nueva Carretera Central

Macro Región Centro exige decisión ya por la Nueva Carretera Central

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

LEER MÁS
Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

Lluvias en el país dejan primeras víctimas con El Niño cada vez más cerca

LEER MÁS
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

Peruana de 111 años en Huancayo revela cómo su alimentación la ayudó a vivir más de un siglo: "Me alimento sano"

Real Madrid vs Osasuna EN VIVO HOY por LaLiga de España: transmisión en directo del partidazo por la punta del torneo

Sociedad

Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

¿Cómo saber si una movilidad escolar está autorizada para hacer el servicio?

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallece congresista Lucinda Vásquez a los 67 años

JNE solicita al gobierno de Balcázar un presupuesto adicional de más de S/1.700 millones para las elecciones 2026

Daniel Urresti podría salir en libertad entre lunes y martes, asegura su abogado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025