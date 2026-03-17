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Sociedad

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra sujetó que abusó de menor de 5 años en Chachapoyas

El menor fue engañado con dinero y llevado al domicilio del agresor, en Amazonas. Su hermano y vecinos lograron rescatarlo.

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra sujeto por abuso sexual a menor de 5 años
Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra sujeto por abuso sexual a menor de 5 años | Difusión

Eurípides Escobedo, investigado por el delito de abuso sexual en agravio de un niño de cinco años en el anexo de Palmira, distrito de Leymebamba, provincia de Chachapoyas, permanecerá nueve meses en prisión preventiva. La medida, dictada por la Fiscalía Provincial Mixta de Leymebamba, busca garantizar la continuidad de las diligencias y proteger a la víctima mientras se determina la responsabilidad penal del imputado.

Según la pesquisa dirigida por el fiscal adjunto provincial Luis Enrique Julcamoro Fernández, el hecho ocurrió cuando el menor se encontraba jugando fuera de su domicilio. El imputado aprovechó la situación para atraerlo mediante engaños y ofreciéndole un sol. Posteriormente, lo llevó a su vivienda como inquilino, donde sucedieron los hechos.

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Descubrimiento del abuso y denuncia policial

El hermano de la víctima, de once años, junto a dos vecinos, halló al menor llorando y con signos de haber sido violentado. La madre del niño acudió de inmediato a la comisaría local, donde presentó la denuncia formal que derivó en la intervención de las autoridades policiales y la posterior detención del acusado.

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Escobedo fue puesto a disposición del Ministerio Público y ahora permanecerá internado en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en brindar información, orientación y soporte emocional. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

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