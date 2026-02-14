HOYSuscripcion LR Focus

Con 18 años lideraba red que extorsionaba 6 empresas de colectivos en SJL: fingía ser fiscalizador municipal

La Policía señaló que capturaron a Keni Iván Delgado Contreras, alias 'Rady', justo cuando se disponía a atentar contra un dirigente de transportes.

Banda criminal exigía S/125 semanales a negocios y transportistas.
Banda criminal exigía S/125 semanales a negocios y transportistas. | Foto: composición LR/Latina.

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló la organización criminal La Batería del Menor, que extorsionaba a seis empresas de colectiveros, además de mototaxistas y pequeños comerciantes en San Juan de Lurigancho. El cabecilla del grupo fue identificado como Keni Iván Delgado Contreras (18), alias 'Rady', quien, aunque recién había alcanzado la mayoría de edad, ya tenía bajo amenaza a negocios de diversos sectores del distrito.

Para evitar levantar sospechas, el joven utilizaba un chaleco de fiscalizador municipal, presuntamente adquirido en el mercado negro, según el coronel Jorge Luis Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros.

El alto mando confirmó que el arma de fuego incautada a Delgado pertenecía a un vigilante de Bayóvar, quien había sido asaltado en junio de 2025 por dos delincuentes en motocicleta. Uno de los cascos usados en ese robo también fue hallado en un inmueble vinculado a la red, lo que los relaciona con dicho delito.

Junto a 'Rady', fueron detenidos sus cómplices Jesús Eduardo Navarro Agurto (34), alias 'Keilo', y Miguel Ángel Quispe Puelles (33), alias 'Maus'. Este último se encargaba de trasladar a los miembros de la banda y trabajaba como cobrador en la empresa de transportes El Mandarino.

Amenazas grabadas para extorsionar

Para obligar a sus víctimas a cumplir con el cupo semanal de S/125, los integrantes de la organización secuestraron a dos conductores, a quienes forzaron a grabar mensajes, apuntándoles con armas de fuego. En estos videos, los choferes exigían a sus compañeros el pago hacia los delincuentes.

En el paradero San Carlos, extorsionaban a las empresas Crucero, Santa Rosa, Arpón y El Medio, mientras que en la estación San Martín lo hacían con los negocios del Mercado Cantogrande y los colectiveros conocidos como HP. Incluso, negocios como la pollería Pío Pío fueron obligados a pagar para evitar ser atacados.

Debido a estos cobros ilegales, muchos transportistas se vieron obligados a aumentar el precio de los pasajes, pasando de S/1 a S/1.50, lo que trasladaba el impacto de la criminalidad a los usuarios.

Según Carpio, Delgado Contreras tenía la intención de asesinar a un dirigente de transporte en el momento de su intervención. “Él mismo acepta que iba a matar a un transportista. Para ello, estaba provisto de un arma de fuego”, refirió el General Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, en conferencia de prensa.

Red nació de disputa interna

Las autoridades revelaron que los detenidos anteriormente formaban parte de la banda conocida como Los Panameños, pero, tras un conflicto interno, se separaron y crearon su propia facción con el fin de apoderarse del control del cobro de cupos en la zona.

Para imponer su dominio, en las grabaciones de los videos, obligaban a los transportistas a incitar a dejar de pagar a su antigua agrupación para hacerlo ahora a La Batería del Menor. Este material fue difundido masivamente, lo que alertó a la PNP e inició un trabajo de inteligencia y seguimiento.

