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Chofer que sufrió accidente de tránsito necesita operación urgente para no perder la pierna: "No tengo tibia ni peroné"

Tras 12 cirugías, el padre de familia enfrenta costos médicos elevados que no puede cubrir, haciendo un llamado a la solidaridad.

El conductor sostuvo que sus siguientes operaciones empezarán en abril y espero que no perder su extremidad.
El conductor sostuvo que sus siguientes operaciones empezarán en abril y espero que no perder su extremidad. | Composición LR | Difusión

Enrique Huamán Villareal (46) es un padre de familia que se desempeñaba como conductor para la empresa de transporte Pardo hasta febrero del 2025, pero un grave accidente de tránsito cambió su vida por completo. El siniestro se produjo cuando Huamán cumplía la ruta Lima-Arequipa y un camión invadió su carril, lo cual ocasionó que ambos impactaran frontalmente.

El conductor del otro vehículo perdió la vida, mientras que Huamán resultó gravemente herido y presenta secuelas que, hasta la fecha, le impiden continuar trabajando. Además, corre el riesgo de perder la pierna si no es sometido a una operación de urgencia.

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Por ello, ha solicitado apoyo económico, ya que los implementos médicos son altamente costosos y, tras someterse a hasta 12 intervenciones quirúrgicas en el Hospital Loayza, ya no cuenta con los recursos para solventarlos.

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Transportista pide apoyo para no perder la pierna

El chofer sostuvo que la empresa donde trabajaba le dio la espalda y, desde entonces, ha tenido que él mismo costearse sus gastos médicos con ayuda de su familia en su residencia de San Juan de Lurigancho. Él explicó que los materiales médicos que requiere en cada intervención oscilan entre los S/5.000 y S/6.000.

“Yo he quedado con los huesos rotos y con la mitad del cuerpo comprometido. La empresa no me apoyó en nada”, sostuvo para La República. Asimismo, precisó que, debido a la gravedad de su situación, los médicos tuvieron que reconstruir poco a poco los tejidos óseos comprometidos. “Yo no tengo tibia ni peroné y para ponermelo es muy costoso. Voy a empezar mis otras operaciones en abril y me van a poner la tibia justamente en mayo, pero no tengo cómo solventar mis gastos”, agregó.

Pese a su situación, Huamán Villarreal sale a vender marcianos de fruta gracias a una silla de ruedas eléctrica que le donaron sus allegados. Realiza esta labor desde las 10.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. todos los días en el paradero cinco de Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho con la finalidad de recaudar fondos para sus operaciones.

También ha vendido todas sus cosas para cumplir con los gastos médicos. Sin embargo, no ha sido suficiente para su recuperación. Para quienes dispongan de ayudar económicamente o cualquier otro tipo de contribución, se pueden comunicar al número 954 073 377, el cual está a nombre de Enrique Huamán Villarreal.

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