Derrame de aceite de cocina en La Victoria deja pista resbalosa y causa múltiples accidentes de tránsito

Pista resbalosa provocó un accidente de tránsito en la avenida México, en La Victoria. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Pista resbalosa provocó un accidente de tránsito en la avenida México, en La Victoria. | Foto: composición LR/Panamericana TV

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del jueves desató una peligrosa situación en el distrito de La Victoria, luego de que un camión que transportaba baldes con aceite de cocina se volcara y derramara su carga a lo largo de las cuadras 9, 10 y 11 de la avenida México.

¿Qué otras consecuencias ha causado el aparatoso choque?

El incidente provocó el cierre inmediato de la vía debido a que la pista quedó cubierta por una capa resbalosa, representando un alto riesgo para conductores y peatones. A pesar de que el personal de la municipalidad victoriana realizó labores de limpieza durante la noche, estas no fueron suficientes para eliminar por completo el peligro.

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Horas después, la situación se agravó cuando un camión y una motocicleta sufrieron despistes en el mismo tramo afectado. Afortunadamente, no se reportaron víctimas, pero el riesgo se mantuvo latente. Incluso una unidad del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que acudió para atender la emergencia, estuvo a punto de impactar contra la fachada de una vivienda debido a la pista resbaladiza.

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¿Qué medidas han tomado las autoridades?

Ante este escenario, unidades de la Municipalidad de La Victoria optaron por cerrar nuevamente la avenida para ejecutar una limpieza más exhaustiva, la cual se ha prolongado hasta la mañana de este viernes. Esta medida ha generado una fuerte congestión vehicular en la zona, afectando a cientos de conductores que utilizan esta importante vía de conexión en la capital.

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Vecinos y transportistas han expresado su preocupación por la demora en la rehabilitación total de la vía, mientras que se espera que las autoridades culminen los trabajos en las próximas horas y garanticen condiciones seguras para el tránsito.