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🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 18 de marzo | LR+ Noticias

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Tres heridos dejan violento choque entre camioneta y tráiler en Juliaca

El fuerte impacto destrozó una de las unidades y lanzó su motor a varios metros, mientras los ocupantes fueron rescatados con lesiones de consideración.

Accidente dejó varios heridos. Foto: Composición LR / Cortesía
Accidente dejó varios heridos. Foto: Composición LR / Cortesía

Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta tarde en la carretera Juliaca–Calapuja, donde una camioneta de placa Z8E-545 colisionó violentamente contra un tráiler de gran tonelaje. El siniestro provocó gran conmoción en la zona debido a la magnitud del impacto. 

La fuerza del choque fue tal que el motor de la camioneta salió despedido y terminó a unos diez metros de distancia, mientras el resto de la unidad quedó completamente destrozado sobre la vía. La escena generó preocupación entre los transportistas y vecinos que circulaban por la concurrida carretera. 

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Personal de Serenazgo municipal acudió rápidamente al lugar para brindar auxilio. En medio de los restos del vehículo, lograron rescatar a tres ocupantes que presentaban diversas lesiones. Pese a la gravedad del accidente, las víctimas sobrevivieron, aunque con heridas que requirieron atención inmediata. 

Los heridos fueron trasladados de emergencia a una clínica privada en Juliaca, donde recibieron atención especializada. Los médicos buscan descartar fracturas y posibles lesiones internas, dado el violento impacto que sufrieron los ocupantes de la camioneta. 

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Investigan las causas del accidente 

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas. Se presume que una maniobra de adelantamiento y el exceso de velocidad habrían originado el choque, ya que el tráiler presenta daños en la parte frontal. No se descarta que alguno de los conductores haya estado bajo los efectos del alcohol. 

Efectivos de la Policía Nacional permanecen en el lugar del siniestro y han iniciado las investigaciones correspondientes. Su objetivo es esclarecer las circunstancias del accidente y establecer responsabilidades, mientras el tránsito en la zona se mantiene restringido por seguridad.

 

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