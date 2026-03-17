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Lluvias continuarán, pero en menor intensidad, según Senamhi: ¿qué regiones serán afectadas?

El organismo anticipa el debilitamiento de los eventos que han causado decenas de muertos y cientos de perjudicados. Además, ofrece un nuevo pronóstico para la zona costera, incluyendo a Lima.

Las intensas precipitaciones han inundado calles y destruido viviendas en varias regiones del país.
Las intensas precipitaciones han inundado calles y destruido viviendas en varias regiones del país. | Foto: Almendra Ruestra / La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la magnitud de las precipitaciones que se vienen registrando en el país se reducirá en los próximos días y afectará solo a ciertas zonas del territorio nacional.

El anuncio fue hecho este 17 de febrero en un contexto en el que se reportan al menos 64 fallecidos y más de 16.000 damnificados por la emergencia climática que ha golpeado a varias regiones, provocando huaicos, desbordes de ríos e inundaciones.

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Afectación será parcial

La ingeniera del Senamhi, Rosario Julca, explicó a RPP que la tendencia de moderada intensidad continuará principalmente en partes altoandinas de la sierra norte y centro, y se presentará especialmente en horas de la tarde.

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“Estamos hablando de los departamentos de Cajamarca, las zonas altas de La Libertad, Áncash, Lima, Ayacucho, Apurímac; y en el departamento de Cusco, donde hemos tenido los últimos registros de lluvias”, indicó.

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Panorama en la capital

La especialista también recordó que hay una alerta amarilla vigente hasta las 11:59 p. m. del miércoles 18 de febrero en Lima y gran parte del litoral por el incremento de la velocidad del viento en la costa. La medida alcanza a Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura.

Este fenómeno, según dijo, podría generar la aparición de cobertura nubosa, niebla y neblina durante las madrugadas y mañanas, así como el levantamiento de polvo y arena, pese a que las condiciones son de buen tiempo y pronostican brillo solar durante el día para este sector.

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