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Presidente de la Corte de Piura y Cancillería fortalecen relaciones para mejorar atención al ciudadano

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recibió al embajador José Antonio Doig Alberdi, director de la Cancillería de Piura.

La visita se enfoca en mejorar los procedimientos administrativos y asegurar atención adecuada a los ciudadanos. Fuente: Difusión.
La visita se enfoca en mejorar los procedimientos administrativos y asegurar atención adecuada a los ciudadanos. Fuente: Difusión.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, recibió la visita protocolar del director de la Cancillería de Piura, embajador José Antonio Doig Alberdi.

De esta manera, ambas autoridades se comprometieron a consolidar las relaciones interinstitucionales, las mismas que garantizan un oportuno servicio a la ciudadanía, esto teniendo en cuenta que, tanto la Corte Superior de Justicia como la Cancillería ofrecen trámites que muchas veces están relacionados.

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