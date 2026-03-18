Lluvias en Lambayeque dejan más de 4.000 viviendas dañadas, 2.000 damnificados y un fallecido

Un consolidado de datos sobre el impacto de las precipitaciones en Lambayeque, difundido este miércoles 18 de marzo por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), permitió conocer que registraron 4.538 hogares perjudicados. La contingencia castigó con crudeza a los distritos más alejados de Chiclayo y aquellos cerca de Cajamarca y Piura, como Olmos, Motupe, Chongoyape, Mórrope y Oyotún.

"Tenemos 130 hectáreas de cultivos afectados y otros 50 perdidos", reportó la jefa de la entidad, Cristina Huamanchumo. También señaló que se está recuperando la transitabilidad de las vías rurales.

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Lluvias en Lambayeque. Foto: Emmanuel Moreno/LR

Desborde de ríos

Las condiciones climáticas adversas en la parte alta de los valles también ocasionaron que los ríos aumentaran su nivel y se salieran de su cauce en Mórrope, Pacora y Motupe, lo que dejó personas aisladas en su momento. De igual manera, se activaron quebradas y se incrementaron los caudales de badenes, como Juana Ríos, donde un adulto mayor murió tras ser arrastrado cuando cruzaba a bordo de su moto carguera.

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Por ahora, los chubascos están lejos de detenerse en Lambayeque, por lo que las autoridades instan a la población a tomar precauciones y evitar exponerse a las inundaciones. No es recomendable arriesgarse a cruzar, a pie o en vehículo.

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