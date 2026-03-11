ONP inicia pago de pensiones a domicilio en Lima del 12 al 21 de marzo: más de 9.800 jubilados recibirán su dinero en casa
Si deseas recibir tu remuneración bajo esta modalidad, deberás tramitar la solicitud a través de la plataforma onpvirtual.pe hasta el 10 de abril. Tras completar el registro, la entidad realizará la programación correspondiente para iniciar las visitas a partir de mayo.
¡Presta atención pensionista! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dispuso que se entregue la asignación a los jubilados en su domicilio desde este jueves 12 hasta el sábado 21 de marzo. Cabe resaltar que el servicio brindado a los asegurados es totalmente gratuito.
Un total de 9.807 beneficiarios serán atendidos mediante este mecanismo de reparto directo, el cual busca facilitar el cobro de su ingreso mensual sin que tengan que trasladarse a una agencia del Banco de la Nación.
Cronograma de visitas domiciliares en Lima
12 y 13 de marzo en Lima Sur
Entre los distritos comprendidos para estas fechas figuran:
- Barranco
- Chilca
- Chorrillos
- Lurín
- Miraflores
- Punta Negra
- San Borja
- San Isidro
- San Juan de Miraflores
- Santiago de Surco
- Surquillo
- Villa el Salvador
- Villa María del Triunfo.
Del 14 al 16 de marzo para Lima Norte
Las zonas distritales previstas en estas fechas son:
- Ancón
- Bellavista
- Callao
- Carabayllo
- Carmen de la Legua
- Comas
- Independencia
- La Perla
- La Punta
- Los Olivos
- Mi Perú
- Magdalena
- Pueblo Libre
- Puente Piedra
- San Martín de Porres
- San Miguel
- Santa Rosa
- Santa Rosa de Quives
- Ventanilla
Del 17 al 19 de marzo Lima Centro
Entre las jurisdicciones contempladas en este tramo están:
- Ate
- Breña
- Chaclacayo
- Cieneguilla
- El Agustino
- Jesús María
- La Molina
- La Victoria
- Lima
- Lince
- Lurigancho
- Pachacamac
- Ricardo Palma
- Rímac
- San Juan de Lurigancho
- San Luis
- Santa Anita
- Santa Eulalia
Es importante destacar que los titulares de la retribución que no pudieron ser ubicados en la primera programación, no deben preocuparse, ya que se realizará una segunda visita los días 20 y 21 de marzo.
¿Cómo solicitar a la ONP el pago a domicilio?
Para acceder a la entrega de la pensión en la vivienda, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:
· Ingresa a onpvirtual.pe, opción “Cobro pensión” y “Quiero solicitar pago a domicilio”.
· Completa tus datos con tu tipo y número de documento, clave virtual, correo y dirección.
· El trámite para acceder al cobro de la asignación en la casa puede realizarse a través de la plataforma onpvirtual.pe. Aquellos afiliados que presenten su solicitud entre el 7 de marzo y el 10 de abril serán programados para recibir este servicio a partir del mes de mayo.