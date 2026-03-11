HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Economía

ONP inicia pago de pensiones a domicilio en Lima del 12 al 21 de marzo: más de 9.800 jubilados recibirán su dinero en casa

Si deseas recibir tu remuneración bajo esta modalidad, deberás tramitar la solicitud a través de la plataforma onpvirtual.pe hasta el 10 de abril. Tras completar el registro, la entidad realizará la programación correspondiente para iniciar las visitas a partir de mayo.

ONP facilita la entrega de pensión a más de 9.000 jubilados en Lima.
ONP facilita la entrega de pensión a más de 9.000 jubilados en Lima. | Foto: Andina

¡Presta atención pensionista! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dispuso que se entregue la asignación a los jubilados en su domicilio desde este jueves 12 hasta el sábado 21 de marzo. Cabe resaltar que el servicio brindado a los asegurados es totalmente gratuito.

Únete a nuestro canal de política y economía

Un total de 9.807 beneficiarios serán atendidos mediante este mecanismo de reparto directo, el cual busca facilitar el cobro de su ingreso mensual sin que tengan que trasladarse a una agencia del Banco de la Nación.

TE RECOMENDAMOS

DÍA DE LA MUJER: ¿EL ESTADO LAS HA IGNORADO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

lr.pe

Cronograma de visitas domiciliares en Lima

12 y 13 de marzo en Lima Sur

 Entre los distritos comprendidos para estas fechas figuran:

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
  • Barranco
  • Chilca
  • Chorrillos
  • Lurín
  • Miraflores
  • Punta Negra
  • San Borja
  • San Isidro
  • San Juan de Miraflores
  • Santiago de Surco
  • Surquillo
  • Villa el Salvador
  • Villa María del Triunfo.

Del 14 al 16 de marzo para Lima Norte

Las zonas distritales previstas en estas fechas son:

  • Ancón
  • Bellavista
  • Callao
  • Carabayllo
  • Carmen de la Legua
  • Comas
  • Independencia
  • La Perla
  • La Punta
  • Los Olivos
  • Mi Perú
  • Magdalena
  • Pueblo Libre
  • Puente Piedra
  • San Martín de Porres
  • San Miguel
  • Santa Rosa
  • Santa Rosa de Quives
  • Ventanilla

PUEDES VER: Retiro ONP de hasta S/21.400 se verá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

lr.pe

 Del 17 al 19 de marzo Lima Centro

Entre las jurisdicciones contempladas en este tramo están:

  • Ate
  • Breña
  • Chaclacayo
  • Cieneguilla
  • El Agustino
  • Jesús María
  • La Molina
  • La Victoria
  • Lima
  • Lince
  • Lurigancho
  • Pachacamac
  • Ricardo Palma
  • Rímac
  • San Juan de Lurigancho
  • San Luis
  • Santa Anita
  • Santa Eulalia

Es importante destacar que los titulares de la retribución que no pudieron ser ubicados en la primera programación, no deben preocuparse, ya que se realizará una segunda visita los días 20 y 21 de marzo.

¿Cómo solicitar a la ONP el pago a domicilio?

Para acceder a la entrega de la pensión en la vivienda, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:

·         Ingresa a onpvirtual.pe, opción “Cobro pensión” y “Quiero solicitar pago a domicilio”.

·         Completa tus datos con tu tipo y número de documento, clave virtual, correo y dirección.

·  El trámite para acceder al cobro de la asignación en la casa puede realizarse a través de la plataforma onpvirtual.pe. Aquellos afiliados que presenten su solicitud entre el 7 de marzo y el 10 de abril serán programados para recibir este servicio a partir del mes de mayo.

Notas relacionadas
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Pagos de la ONP se realizan con normalidad este 9 de marzo: revisa si hoy te toca cobrar tu pensión

Pagos de la ONP se realizan con normalidad este 9 de marzo: revisa si hoy te toca cobrar tu pensión

LEER MÁS
Retiro ONP de hasta S/21.400 se verá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

Retiro ONP de hasta S/21.400 se verá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

Pago del Reintegro 5 del Fonavi: conoce el rango de edades para ser beneficiario de la devolución

LEER MÁS
Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La 'fruta milagrosa' que crece en América Latina, transforma sabores y es clave para pacientes con cáncer en Estados Unidos

Científicos españoles crean un sistema que genera energía solo con agua de mar y es resistente a las duras condiciones del océano

Juzgado Colegiado de Flagrancia de Sullana condenó a 20 y 13 años de cárcel a dos acusados de robar un celular a un niño de 12 años

Economía

Concesionaria Deviandes demanda al Perú en corte de Estados Unidos por incumplir pago de laudo arbitral por US$99,4 millones

Gas natural: Gobierno asegura que el domingo 15 de marzo se restablecerá todo el servicio

Precios en mercados HOY 11 de marzo: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Rosa María Palacios: El Gobierno del Congreso es el de Keiko, López Aliaga, Acuña y Luna

Nilver Huarac: Poder Judicial dicta 9 años prisión contra productor musical por corrupción en el GORE Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025