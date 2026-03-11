ONP facilita la entrega de pensión a más de 9.000 jubilados en Lima. | Foto: Andina

ONP facilita la entrega de pensión a más de 9.000 jubilados en Lima. | Foto: Andina

¡Presta atención pensionista! La Oficina de Normalización Previsional (ONP) dispuso que se entregue la asignación a los jubilados en su domicilio desde este jueves 12 hasta el sábado 21 de marzo. Cabe resaltar que el servicio brindado a los asegurados es totalmente gratuito.

Un total de 9.807 beneficiarios serán atendidos mediante este mecanismo de reparto directo, el cual busca facilitar el cobro de su ingreso mensual sin que tengan que trasladarse a una agencia del Banco de la Nación.

Cronograma de visitas domiciliares en Lima

12 y 13 de marzo en Lima Sur

Entre los distritos comprendidos para estas fechas figuran:

Barranco

Chilca

Chorrillos

Lurín

Miraflores

Punta Negra

San Borja

San Isidro

San Juan de Miraflores

Santiago de Surco

Surquillo

Villa el Salvador

Villa María del Triunfo.

Del 14 al 16 de marzo para Lima Norte

Las zonas distritales previstas en estas fechas son:

Ancón

Bellavista

Callao

Carabayllo

Carmen de la Legua

Comas

Independencia

La Perla

La Punta

Los Olivos

Mi Perú

Magdalena

Pueblo Libre

Puente Piedra

San Martín de Porres

San Miguel

Santa Rosa

Santa Rosa de Quives

Ventanilla

Del 17 al 19 de marzo Lima Centro

Entre las jurisdicciones contempladas en este tramo están:

Ate

Breña

Chaclacayo

Cieneguilla

El Agustino

Jesús María

La Molina

La Victoria

Lima

Lince

Lurigancho

Pachacamac

Ricardo Palma

Rímac

San Juan de Lurigancho

San Luis

Santa Anita

Santa Eulalia

Es importante destacar que los titulares de la retribución que no pudieron ser ubicados en la primera programación, no deben preocuparse, ya que se realizará una segunda visita los días 20 y 21 de marzo.

¿Cómo solicitar a la ONP el pago a domicilio?

Para acceder a la entrega de la pensión en la vivienda, los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:

· Ingresa a onpvirtual.pe, opción “Cobro pensión” y “Quiero solicitar pago a domicilio”.

· Completa tus datos con tu tipo y número de documento, clave virtual, correo y dirección.

· El trámite para acceder al cobro de la asignación en la casa puede realizarse a través de la plataforma onpvirtual.pe. Aquellos afiliados que presenten su solicitud entre el 7 de marzo y el 10 de abril serán programados para recibir este servicio a partir del mes de mayo.