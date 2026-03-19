En marzo, miles de docentes y auxiliares de educación de Perú recibirán un bono extraordinario de S/67, aprobado por el Ministerio de Educación (Minedu) como parte del Convenio Colectivo 2025–2026 firmado con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). El pago se financiará con una transferencia autorizada por el Ejecutivo de S/25.086.073, según lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 037-2026-EF.

Aunque el monto oficial es S/67, algunos maestros no cobrarán el total, ya que se aplicará un descuento del 0,5%, equivalente a S/0,335, para quienes no están afiliados a sindicatos. Este aporte se destina a cubrir gastos derivados del proceso de negociación y se transfiere a las cuentas del SUTEP.

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Trabajadores no sindicalizados no contarán con monto completo

El bono extraordinario está dirigido al personal docente y auxiliar nombrado y contratado en instituciones educativas públicas, CETPRO y unidades educativas gestionadas por los ministerios de Defensa y del Interior. De acuerdo con el documento, el Minedu, en base a la normatividad vigente, conviene en otorgar, de manera excepcional, un bono extraordinario por única vez ascendente a S/67, a entregarse hasta el primer trimestre del año 2026.

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La cláusula trigésima sexta del documento señala que el personal no sindicalizado por única vez contribuirá una suma como compensación a los gastos generados durante el proceso de negociación colectiva. Se fija un aporte económico del 0,5% del bono excepcional (…).

SUTEP en desacuerdo

Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana, explicó a La República: "Este monto es totalmente irrisorio. A ningún profesor le va a caer bien, pero todos los bonos dependen del techo presupuestal que otorga el Ministerio de Economía". Respecto al descuento señalado y cómo evitarlo, puntualizó que los docentes tenían la opción de presentar su negativa hasta el 15 de enero de 2026. Con este plazo vencido, ahora los docentes deben esperar a que la DRE o UGEL correspondiente valide los pagos.

Según aclaró Meza, este se destina a cubrir gastos legales y administrativos relacionados con la negociación colectiva. Además, resaltó que la retención afecta a un número reducido de maestros, dado que más de 300.000 están afiliados al SUTEP. Asimismo, destacó que se abrirá una nueva mesa en la que se espera abordar mejoras para el magisterio activo y jubilado, con el fin de que los gastos y pensiones sean revisados y ajustados progresivamente.

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