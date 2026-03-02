Pagos de la ONP comienzan el 6 de marzo: revisa si este viernes te toca cobrar tu pensión

El abono se realizará en cuentas del Banco de la Nación y entidades privadas autorizados. | Foto: composición LR/ONP/Banco de la Nación

¡Presta atención jubilado! Este viernes 6 de marzo, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) iniciará el pago de pensiones para 772.372 asegurados en todo el país, correspondientes al régimen 19990. El desembolso se desarrollará de forma ordenada para facilitar el acceso al dinero y evitar aglomeraciones en las entidades financieras.

La ONP informó que los depósitos se realizarán conforme a la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01 y se organizarán según la letra inicial del apellido paterno de cada beneficiario.

Cronograma oficial de pagos ONP marzo 2026

Según el cronograma oficial, el depósito se realizará de la siguiente manera:

Primera letra del apellido paterno Fecha de cobro A - C 6 de marzo D - L 9 de marzo M - Q 10 de marzo R - Z 11 de marzo

Entidades bancarias donde jubilados podrán cobrar su pensión

El abono se realizará en cuentas del Banco de la Nación e instituciones privadas autorizados como BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif.

Los pensionistas por convenios internacionales, incluidos los de la Ley N.º 27803, recibirán el pago el 13 de marzo, mientras que la entrega a domicilio está prevista del 12 al 21 de marzo.

Para otros regímenes, como el Decreto Ley N.º 18846, el Decreto Ley N.º 20530, la Ley N.º 30003 y la Ley N.º 26790, el depósito en cuenta se efectuará el 12 de marzo. En estos casos, el pago en domicilio se realizará entre el 16 y el 21 de marzo, según lo establecido por la ONP.

Recomendaciones de la ONP para retirar el dinero

La ONP recordó que no es necesario retirar todo el monto en una sola operación, ya que los fondos permanecen seguros en la cuenta. Finalmente, se recomendó no compartir información personal ni aceptar supuestas ofertas o beneficios adicionales. Ante cualquier situación irregular, los pensionistas deben comunicar el hecho a la comisaría más cercana y al personal del banco donde realicen el cobro.