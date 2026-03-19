Iquitos: empresario pierde la vida tras ser atacado en su propio negocio

El empresario gastronómico Rusbel Tuesta García (52), falleció tras ser víctima de un ataque con arma blanca dentro de su negocio en la ciudad de Iquitos. El predio, que también era su vivienda, se ubica en la calle Florida 283, sector Francisco Secada Vignetta del distrito de San Juan Bautista.

Los vecinos de la víctima relataron que la madrugada del jueves 19 de marzo transcurría con aparente normalidad debido al ruido de una fiesta cercana, por ello, cuando escucharon los gritos de auxilio lo confundieron con una discusión de personas ebrias. Sin embargo, al intensificarse los pedidos de ayuda, los moradores se aproximaron hasta la vivienda y se encontraron con la víctima desnuda, ensangrentada y con lesiones en la espalda.

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Según relataron los testigos, el empresario les suplicó que no lo dejaran morir, pero no logró identificar a su agresor ante las preguntas persistentes. Añadieron que, ante la falta de auxilio de las autoridades, trasladaron a Rusbel Tuesta en un mototaxi al Hospital Apoyo Iquitos, luego fue evacuado de emergencia al Hospital Regional de Loreto. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

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“Quiero justicia para mi hijo”

El dolor de la familia de la víctima se hizo evidente con la llegada de Carlos Tuesta Vásquez, padre del empresario, quien se enteró de la muerte de su hijo esta mañana mientras retornaba con frutas, de la carretera Iquitos-Nauta. En declaraciones para La República, manifestó su profunda consternación y sorpresa ante la presencia de la Policía en el interior de la vivienda de su hijo. "Quiero justicia para mi hijo, que no quede impune", clamó el progenitor.

Los testimonios de las personas que conocieron a Rusbel Tuesta coinciden en que era un hombre trabajador, dedicado exclusivamente a su negocio de venta de comida y que no presentaba enemigos ni amenazas. Los vecinos del sector Secada Vignetta destacaron que el empresario era una persona muy querida en la zona, lo que ha generado una ola de indignación ante el crimen.

Continúan las investigaciones

Los agentes policiales procedieron con la detención de Moisés Flores Solsol (21), hijo del reconocido locutor radial "Kukín" Flores. Sin embargo, horas después de su intervención, fue puesto en libertad al no hallarse pruebas ni elementos que lo vincularan con el asesinato de Rusbel Tuesta García. Hasta el cierre de esta nota, no hay ningún detenido.

Por su parte, el locutor "Kukín" Flores declaró que su hijo estuvo con él durante las horas en que habría sucedido el crimen. Al ser consultado sobre la relación entre el detenido y el empresario, el comunicador señaló que, independientemente de cualquier vínculo personal, esto no guarda relación con el homicidio. Aseguró que la presencia de su hijo en el local fue breve y estrictamente para pedir una ayuda económica antes de retirarse del lugar.