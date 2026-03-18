Iquitos: padres de familia protestan en el GORE Loreto por colegios en colapso e inundaciones en el distrito de Belén

Padres de familia y vecinos de diversos asentamientos humanos del distrito de Belén protagonizaron un plantón en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Loreto (GOREL). La movilización, que estuvo resguardada por un contingente de la Policía, exige la ejecución inmediata de proyectos de infraestructura para las instituciones educativas 28 de Julio y Sarita Colonia, debido a que las instituciones se encuentran en riesgo de colapso.

La indignación de los padres se sustenta en compromisos asumidos por la gestión regional en 2024 que, hasta la fecha, no presentan avances físicos. Ante el crecimiento del caudal de los ríos y las intensas lluvias registradas en Iquitos, las vías de acceso a estos centros educativos han quedado sumergidas.

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A la protesta se sumaron residentes de diversos asentamientos humanos del distrito de Belén, quienes enfrentan una emergencia humanitaria por la creciente de los ríos. Los manifestantes exigen ayuda social, denunciando que las inundaciones ya afectaron sus viviendas y medios de subsistencia. "Estamos apoyando porque nuestros hijos también estudian en estos colegios y el agua ya ha ingresado a nuestras casas", señalaron los vecinos, quienes unificaron su reclamo ante el abandono institucional en educación y gestión de desastres.

Los padres de familia relataron que, para evitar la pérdida del año escolar, han financiado con recursos propios la construcción de puentes de madera provisionales. Sin embargo, pese al esfuerzo, estas estructuras carecen de barandas y representan un peligro para la integridad de los menores.

“Mi hijo está en quinto de secundaria en el 28 de Julio hemos construido puentes nosotros mismos para que puedan pasar", manifestó Esperanza Valdez, una de las madres afectadas. Por su parte, Juana Puentes, quien tiene a su hija en tercer grado de primaria en el colegio Sarita Colonia, señaló que el colegio podría colapsar en cualquier momento, “El GORE Loretos se comprometió a una nueva infraestructura, pero no vemos nada de presupuesto ejecutado”, expresó.

A pesar de la lluvia que sorprendió a los manifestantes durante el plantón, la medida de lucha no se detuvo. Los padres de familia se cubrieron utilizando sus propias pancartas y carteles de reclamo, manteniéndose firmes en el frontis del GOREL, a la espera de la salida de la comitiva integrada por la Apafa y dirigentes de asentamientos humanos.

Los manifestantes permanecen a la expectativa y esperan que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial con respuestas positivas tras lo conversado con las autoridades regionales.