HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

CIDH cuestiona fallo que favoreció a Daniel Urresti y Andrés Cabas en exclusiva | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Iquitos: padres de familia protestan en el GORE Loreto por colegios en colapso e inundaciones en el distrito de Belén

Denuncian que el Gobierno Regional incumplió promesas de infraestructura desde 2024. Estudiantes se arriesgan cruzando puentes de madera artesanales para asistir a clases ante las inundaciones.

Padres de familia realizaron un plantón en las afueras del GOREL. Foto: Yazmín Araujo, La República
Padres de familia realizaron un plantón en las afueras del GOREL. Foto: Yazmín Araujo, La República

Padres de familia y vecinos de diversos asentamientos humanos del distrito de Belén protagonizaron un plantón en los exteriores de la sede del Gobierno Regional de Loreto (GOREL). La movilización, que estuvo resguardada por un contingente de la Policía, exige la ejecución inmediata de proyectos de infraestructura para las instituciones educativas 28 de Julio y Sarita Colonia, debido a que las instituciones se encuentran en riesgo de colapso.

La indignación de los padres se sustenta en compromisos asumidos por la gestión regional en 2024 que, hasta la fecha, no presentan avances físicos. Ante el crecimiento del caudal de los ríos y las intensas lluvias registradas en Iquitos, las vías de acceso a estos centros educativos han quedado sumergidas. 

TE RECOMENDAMOS

NUEVO GABINETE DE BALCÁZAR Y EL TC BAJO SOSPECHA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A la protesta se sumaron residentes de diversos asentamientos humanos del distrito de Belén, quienes enfrentan una emergencia humanitaria por la creciente de los ríos. Los manifestantes exigen ayuda social, denunciando que las inundaciones ya afectaron sus viviendas y medios de subsistencia. "Estamos apoyando porque nuestros hijos también estudian en estos colegios y el agua ya ha ingresado a nuestras casas", señalaron los vecinos, quienes unificaron su reclamo ante el abandono institucional en educación y gestión de desastres.

PUEDES VER: Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

lr.pe

Los padres de familia relataron que, para evitar la pérdida del año escolar, han financiado con recursos propios la construcción de puentes de madera provisionales. Sin embargo, pese al esfuerzo, estas estructuras carecen de barandas y representan un peligro para la integridad de los menores.

“Mi hijo está en quinto de secundaria en el 28 de Julio hemos construido puentes nosotros mismos para que puedan pasar", manifestó Esperanza Valdez, una de las madres afectadas. Por su parte, Juana Puentes, quien tiene a su hija en tercer grado de primaria en el colegio Sarita Colonia, señaló que el colegio podría colapsar en cualquier momento, “El GORE Loretos se comprometió a una nueva infraestructura, pero no vemos nada de presupuesto ejecutado”, expresó.

A pesar de la lluvia que sorprendió a los manifestantes durante el plantón, la medida de lucha no se detuvo. Los padres de familia se cubrieron utilizando sus propias pancartas y carteles de reclamo, manteniéndose firmes en el frontis del GOREL, a la espera de la salida de la comitiva integrada por la Apafa y dirigentes de asentamientos humanos. 

Los manifestantes permanecen a la expectativa y esperan que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial con respuestas positivas tras lo conversado con las autoridades regionales.

Notas relacionadas
Clan familiar roba 4.000 soles en productos de ferretería en Iquitos

Clan familiar roba 4.000 soles en productos de ferretería en Iquitos

LEER MÁS
Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

Padres bloquean carretera en Loreto el primer día de clases para exigir reconstrucción de colegio: “Exponen sus vidas”

LEER MÁS
Iquitos: transportistas despiden a cobradores por alza de combustible

Iquitos: transportistas despiden a cobradores por alza de combustible

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

LEER MÁS
Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

LEER MÁS
Sicario dispara contra combi y mata a chofer y dos pasajeras en San Juan de Miraflores

Sicario dispara contra combi y mata a chofer y dos pasajeras en San Juan de Miraflores

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Newcastle HOY EN VIVO por octavos de final de la Champions League: ¡gol de Raphinha!

Onelia Molina llora al hablar de ampay de Mario Irivarren y descarta volver con él: “Me retiro en paz”

Mario Irivarren reconoce que Onelia Molina fue la mejor pareja de su vida y lamenta haberla traicionado: "Nunca estuve a la altura"

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Reniec amplía horario en Lima: estas cuatro agencias atenderán hasta las 7:45 p. m. para reducir colas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: “La Junta Nacional de Justicia se ha convertido en un superpoder intocable”

Juliana Oxenford: "Como Keiko Fujimori no va a ganar, ya están con el tema del fraude"

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025