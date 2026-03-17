Clan familiar roba 4.000 soles en productos de ferretería en Iquitos

Una ferretería ubicada en la zona comercial, en la calle Castilla, distrito de Iquitos, fue víctima de robo en mercadería valorizada en S/4.000. Hecho que quedó registrado en las cámaras de vigilancia, donde se observa la operación de un presunto clan familiar que utiliza la apariencia inofensiva de sus integrantes para lograr sus actos ilícitos a plena luz del día.

El propietario del establecimiento afectado ha señalado que, por las características físicas y la coordinación observada, se trataría de una red con vínculos de parentesco. El grupo está compuesto por una mujer y un hombre de avanzada edad, quienes cumplen el rol estratégico de "distractores". Ambos cubiertos con gorras para dificultar su identificación, habrían abordado a los trabajadores con consultas persistentes, para distraerlos dentro del local comercial.

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Los dos sospechosos, según el dueño de la ferretería señaló que actuaron como los "ojos" de la operación, realizando señas precisas para marcar los tiempos del robo. Gracias a estas alertas, un tercer implicado, un hombre joven que también portaba gorro logra ingresar y salir del área de ventas sin ser detectado por los trabajadores.

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El sospechoso aprovechó el cerco de distracción para introducir sierras de marcas internacionales y herramientas de alto valor en una mochila, para posteriormente salir del lugar como falso cliente, antes de que el personal terminara de atender a sus presuntos cómplices.

El propietario enfatizó que espera que los implicados logren ser identificados por las autoridades o que, de alguna manera, puedan ayudar a alertar a otros empresarios si este grupo guarda relación con otros robos reportados bajo la misma modalidad de distracción. "Ojalá sirva como advertencia para otros negocios y permita desarticular esta presunta banda familiar que viene golpeando la economía local", sostuvo.