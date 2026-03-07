HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno declara estado de emergencia en Ayacucho por lluvias intensas y prorroga medida en 19 regiones

Las precipitaciones y el desborde del río Sankirhuato en Ayacucho han afectado al menos 243 viviendas, colegios y un puente, mientras la municipalidad realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Gobierno declara acciones de respuesta y rehabilitación en 16 distritos de Ayacucho
Gobierno declara acciones de respuesta y rehabilitación en 16 distritos de Ayacucho | GORE Ayacucho

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 16 distritos de la región Ayacucho debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias, que provocaron el desborde en la zona de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, cerca del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según reportes preliminares, el desborde se produjo alrededor de las 2.00 a. m. del viernes 6 de marzo, cuando las fuertes precipitaciones provocaron la repentina crecida del caudal. El huaico ingresó a las casas cercanas a la ribera y generó inundaciones, acumulación de lodo y diversos daños materiales.

Gobierno declara estado de emergencia por lluvias en Ayacucho

Estado de emergencia en Ayacucho por desborde del río Sankirhuato

Gobierno declara estado de emergencia por lluvias en Ayacucho

Esta medida busca facilitar acciones de respuesta y rehabilitación.

La corriente también arrastró troncos y grandes rocas que impactaron contra viviendas y vehículos, lo que dejó varias vías intransitables. En algunos casos, los primeros pisos de las casas quedaron cubiertos por escombros, mientras que también se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico y heridos.

El evento afectó al menos 243 hogares, dos instituciones educativas y un puente. Asimismo, se registraron daños en vías de comunicación, establecimientos de salud y comercios. La Municipalidad Distrital de Ayna continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total del fenómeno.

Las lluvias han causado graves daños, afectando 243 hogares

Las lluvias han causado graves daños, afectando 243 hogares

Estado de emergencia para acciones de respuesta y rehabilitación

La declaratoria fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 031-2026-PCM, lo que permitirá ejecutar operativos inmediatos de respuesta y rehabilitación, con la participación del Gobierno Regional de Ayacucho, los gobiernos locales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversos ministerios.

Los sectores comprendidos en la medida son: Chilcas, Luis Carranza, Samugari y Unión Progreso (provincia de La Mar); Uchuraccay (Huanta); Asquipata, Huamanquiquia y Vilcanchos (Víctor Fajardo); Accomarca, Concepción, Independencia y Vilcas Huamán (Vilcas Huamán); Belén y Paico (Sucre); Sancos (Huanca Sancos); y Pullo (Parinacochas).

La disposición también establece facilidades para la donación de bienes y servicios destinados a atender a la población afectada, entre ellos alimentos, medicinas, prendas de abrigo, carpas, maquinaria, equipos médicos y logísticos.

Gobierno declara estado de emergencia por lluvias en Ayacucho

Las lluvias generan inundaciones y obstrucciones en vías

Gobierno prorroga declaratoria en 19 regiones

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo N.º 032-2026-PCM, el Ejecutivo dispuso prorrogar por 60 días el estado de emergencia en distritos de 19 regiones del país debido al peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales.

La ampliación regirá a partir del 11 de marzo de 2026 y permitirá continuar con los trabajos de reducción del riesgo, así como medidas de respuesta y rehabilitación frente a los efectos de las lluvias.

Las regiones comprendidas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Las acciones serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, con la coordinación técnica del Indeci y la participación de diversos sectores del Ejecutivo.


¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

