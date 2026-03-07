Gobierno declara acciones de respuesta y rehabilitación en 16 distritos de Ayacucho | GORE Ayacucho

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 16 distritos de la región Ayacucho debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias, que provocaron el desborde en la zona de Ayna San Francisco, provincia de La Mar, cerca del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Según reportes preliminares, el desborde se produjo alrededor de las 2.00 a. m. del viernes 6 de marzo, cuando las fuertes precipitaciones provocaron la repentina crecida del caudal. El huaico ingresó a las casas cercanas a la ribera y generó inundaciones, acumulación de lodo y diversos daños materiales.

Estado de emergencia en Ayacucho por desborde del río Sankirhuato

Esta medida busca facilitar acciones de respuesta y rehabilitación.

La corriente también arrastró troncos y grandes rocas que impactaron contra viviendas y vehículos, lo que dejó varias vías intransitables. En algunos casos, los primeros pisos de las casas quedaron cubiertos por escombros, mientras que también se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico y heridos.

El evento afectó al menos 243 hogares, dos instituciones educativas y un puente. Asimismo, se registraron daños en vías de comunicación, establecimientos de salud y comercios. La Municipalidad Distrital de Ayna continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total del fenómeno.

Las lluvias han causado graves daños, afectando 243 hogares

Estado de emergencia para acciones de respuesta y rehabilitación

La declaratoria fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 031-2026-PCM, lo que permitirá ejecutar operativos inmediatos de respuesta y rehabilitación, con la participación del Gobierno Regional de Ayacucho, los gobiernos locales, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y diversos ministerios.

Los sectores comprendidos en la medida son: Chilcas, Luis Carranza, Samugari y Unión Progreso (provincia de La Mar); Uchuraccay (Huanta); Asquipata, Huamanquiquia y Vilcanchos (Víctor Fajardo); Accomarca, Concepción, Independencia y Vilcas Huamán (Vilcas Huamán); Belén y Paico (Sucre); Sancos (Huanca Sancos); y Pullo (Parinacochas).

La disposición también establece facilidades para la donación de bienes y servicios destinados a atender a la población afectada, entre ellos alimentos, medicinas, prendas de abrigo, carpas, maquinaria, equipos médicos y logísticos.

Las lluvias generan inundaciones y obstrucciones en vías

Gobierno prorroga declaratoria en 19 regiones

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo N.º 032-2026-PCM, el Ejecutivo dispuso prorrogar por 60 días el estado de emergencia en distritos de 19 regiones del país debido al peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales.

La ampliación regirá a partir del 11 de marzo de 2026 y permitirá continuar con los trabajos de reducción del riesgo, así como medidas de respuesta y rehabilitación frente a los efectos de las lluvias.

Las regiones comprendidas son Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Las acciones serán ejecutadas por los gobiernos regionales y locales, con la coordinación técnica del Indeci y la participación de diversos sectores del Ejecutivo.



