Desconocidos izan bandera de Bolivia en zona peruana de Puno y alertan conflicto territorial

Un nuevo incidente generó preocupación en la región Puno luego de que sujetos desconocidos izaran la bandera de Bolivia en territorio peruano, específicamente en la comunidad de Isani, ubicada en el distrito de Zepita, provincia de Chucuito, a orillas del lago Titicaca. El hecho fue denunciado por autoridades locales a través de medios de comunicación.

El alcalde del centro poblado de Isani, Néstor Barrios, informó a La República que la bandera extranjera fue colocada durante la madrugada de este jueves 19 de marzo en el embarcadero de Zepita. Según precisó, la presencia del símbolo fue confirmada alrededor de las 7.00 de la mañana, aunque pobladores indicaron que ya lo habían observado horas antes.

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Alcalde de Isani denuncia presencia de bandera extranjera

La autoridad edil también advirtió que este no sería un hecho aislado. Recordó que en julio del año pasado se registró un incidente similar en la misma zona, lo que incrementa la preocupación de los habitantes ante posibles provocaciones o acciones vinculadas a disputas territoriales.

En ese sentido, Barrios señaló que los pobladores sospechan que personas de nacionalidad boliviana estarían detrás de este acto, debido a un conflicto limítrofe que se arrastra desde hace varios años. Además, calificó la zona como peligrosa por la presencia de actos delictivos recurrentes.

Tras la denuncia pública, autoridades y efectivos policiales acudieron al lugar y procedieron a retirar la bandera. Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la Policía Nacional para que refuerce la seguridad en el sector. "Pedimos la permanencia de la Policía Nacional. Eso es lo que nosotros queremos, vigilancia," expresó.

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