Cercado de Lima: auto se cayó del puente Ricardo Palma y dejó 8 heridos     
Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

La comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, rechazó la presencia de una bandera de Colombia ondeando en la Plaza Central de la localidad.

Bandera colombiana izada en Tupumayo aumenta tensión limítrofe. Foto: Composición/LR

En la mañana del domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de la comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, reportaron la presencia de una bandera colombiana izada en la plaza central de la localidad. El hecho generó el rechazo de las personas, quienes denunciaron el suceso y lo calificaron como una "falta de respeto".

Noticia en desarrollo...

