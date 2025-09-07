Loreto: bandera colombiana es izada en territorio peruano en la Triple Frontera y aumenta tensión limítrofe

En la mañana del domingo 7 de septiembre, los ciudadanos de la comunidad de Tres Fronteras, ubicada en la provincia de Putumayo, reportaron la presencia de una bandera colombiana izada en la plaza central de la localidad. El hecho generó el rechazo de las personas, quienes denunciaron el suceso y lo calificaron como una "falta de respeto".

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Noticia en desarrollo...