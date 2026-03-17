Cuádruple choque en plena plaza de Armas de Trujillo causa alarma y deja dos heridos

Un cuádruple choque ocurrido en la plaza de Armas de Trujillo encendió las alertas entre decenas de ciudadanos que transitaban por el corazón del centro histórico. El accidente involucró a un patrullero policial y tres vehículos particulares, generando momentos de tensión y preocupación en una de las zonas más concurridas de la ciudad.

Según las autoridades, las unidades implicadas fueron identificadas con las placas T3Q-045 (vehículo blanco), T1H-442 (negro), A3B-394 (plomo) y EPH-476, correspondiente al patrullero policial que se encontraba en la zona al momento del hecho.

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El choque en cadena dejó severos daños materiales, siendo uno de los automóviles particulares el que llevó la peor parte tras recibir el mayor impacto.

Heridos fueron trasladados al hospital

Producto del accidente, el conductor de uno de los vehículos afectados resultó con lesiones leves y tuvo que ser auxiliado por personal de emergencia. Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud con collarín para descartar complicaciones mayores.

Uno de los choferes involucrados explicó lo ocurrido desde su perspectiva: "Estaba manejando y de pronto perdí el control", declaración que reforzaría la hipótesis de una posible falla técnica como desencadenante del choque.

Denuncian exceso de velocidad

Sin embargo, la versión de un ciudadano que caminaba por la plaza relató que algunos de los vehículos se desplazaban a alta velocidad momentos antes del impacto.

"El patrullero estaba estacionado y el carro plomo y negro han venido a excesiva velocidad como queriéndose ganar y al no poder controlar su velocidad ha impactado y botado al carro blanco con el patrullero", sostuvo.

Finalmente, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para esclarecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades. No se descarta que peritajes técnicos a los vehículos involucrados permitan confirmar si existió realmente una falla mecánica o si el exceso de velocidad fue el factor determinante.