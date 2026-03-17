Adulto mayor con Alzheimer desaparece tras llegar a Juliaca

La preocupación y angustia se apoderaron de una familia en Juliaca, luego de que Juan Apaza Quisocala (77) desapareciera tras llegar de viaje desde la provincia de Lampa. Según sus familiares, el adulto mayor arribó el jueves 12 de marzo al mediodía al terminal Las Mercedes, pero nunca llegó a su vivienda ubicada en la salida a Arequipa.

De acuerdo con el relato de sus hijas, el adulto mayor padece Alzheimer, lo que habría provocado que se desorientara. Presuntamente, luego de llegar al terminal abordó una unidad de transporte urbano equivocada, lo que impidió que regresara a su domicilio como lo hacía habitualmente.

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Su hija, Elizabeth Apaza Huanca, explicó que aquel día su padre dejó su teléfono celular en casa debido a que no tenía batería, por lo que no cuentan con la forma de comunicarse con él. Además, señaló que ese mismo día se desarrollaba un paro en la ciudad, lo que redujo la circulación de unidades de transporte y complicó aún más su retorno.

“La última información que tenemos es que ha estado por la avenida Pedro Vilcapaza en horas de la noche, pero no hemos logrado ubicarlo”, manifestó entre lágrimas la familiar, quien junto a sus hermanas continúa recorriendo distintos sectores de la ciudad en busca del adulto mayor.

Los familiares temen que el señor haya abordado incluso un vehículo interprovincial o departamental, por lo que pidieron ayuda urgente a la población. La última vez fue visto con una chompa color café, pantalón oscuro y una bolsa verde de mercado.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a los números 992 298 478 o 954 179 386, o dar aviso a la comisaría más cercana. La familia aseguró que ofrecerá una recompensa a quien brinde datos que permitan encontrarlo.