HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Denisse Miralles renuncia como primer ministra
Denisse Miralles renuncia como primer ministra     Denisse Miralles renuncia como primer ministra     Denisse Miralles renuncia como primer ministra     
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Periodista exige justicia a dos años de su denuncia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Piura: Policía incauta 150.000 explosivos valorizados en más de dos S/2.250.000

Según las autoridades, el materialsería empleado por la minería ilegal y el crimen organizado.

Artefacto explosivo sería empleado por el crimen organizado y la minería ilegal. Foto: Composición LR / Difusión
Artefacto explosivo sería empleado por el crimen organizado y la minería ilegal. Foto: Composición LR / Difusión

Personal de la División Regional de Inteligencia (Divreint) Piura y agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) Sullana incautaron 150.000 explosivos de alta peligrosidad valorizados en S/2.250.000. Se tiene como principal hipótesis que el material sería empleado por el crimen organizado para ejecutar delitos como la extorsión y la minería ilegal.

La intervención se ejecutó en el sector de Las Lomas, en la provincia de Piura, lugar donde se hallaron 500 cajas que contenían 150.000 unidades de un material explosivo industrial tipo emulsión (hidrogel). El material incautado corresponde a la marca Riogel Tronel R5, fabricada por la empresa Maxam Perú S.A.C.

TE RECOMENDAMOS

NAPOLEÓN BECERRA FALLECE Y DELIA ESPINOZA DECANA DEL CAL | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Al respecto, el efectivo Alexander Castillo, de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Uneme Sullana, expuso que los propietarios del material explosivo habrían incurrido en un delito desde el momento en que tenían almacenados los explosivos de manera inadecuada en un inmueble.

PUEDES VER: Empresas de transportes en Piura incrementan el precio de pasajes tras mal estado de pistas y alza de combustibles

lr.pe

"Este explosivo se utiliza para hacer detonaciones en rocas (...) Supuestamente todo este material tiene guía y está dentro de lo normal, pero por su mismo almacenaje ya estaría implicado en el delito de peligro común. Este material debería estar almacenado en unos polvorines", detalló Castillo.

En el lugar también se incautó una motocicleta con placa de rodaje 4488-QP.

Destruirán artefactos explosivos

Por su parte, el jefe de la región policial, Daniel Jares, informó que vienen coordinando con el Ministerio Público para proceder con la destrucción de los explosivos. Ninguna persona resultó detenida durante este operativo, del que participaron también institución como la Sunat y Sucamec.

Notas relacionadas
Empresas de transportes en Piura incrementan el precio de pasajes tras mal estado de pistas y alza de combustibles

Empresas de transportes en Piura incrementan el precio de pasajes tras mal estado de pistas y alza de combustibles

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión del Comando de Coordinación Operativa Unificada en Piura

Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión del Comando de Coordinación Operativa Unificada en Piura

LEER MÁS
Módulo Penal de la Corte de Sullana realiza bendición de imagen del Señor Cautivo de Ayabaca

Módulo Penal de la Corte de Sullana realiza bendición de imagen del Señor Cautivo de Ayabaca

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

Le pagaron S/6.000: capturan a sicario de 18 años que asesinó a dirigente en Manchay

LEER MÁS
Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

Se preparó en una academia municipal y logró ingresar a San Marcos a los 18 años: "Mis papás siempre me apoyaron"

LEER MÁS
Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crisis ministerial EN VIVO: Luis Enrique Arroyo Sánchez juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro de José María Balcázar en reemplazo de Denisse Miralles

Partido Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY por la Champions League vía ESPN: Vinícius anota el 1-0 de penal

Sociedad

Pese al inicio del año escolar, más de 26 mil colegios públicos del país tienen daños estructurales, según Minedu

Rutas provisionales y seguras para el transporte público: la nueva medida del MTC contra la extorsión y criminalidad

Trabajadores de Reniec tramitaron DNI gratis de forma irregular para terceros y familiares, advierte Contraloría

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Crisis ministerial EN VIVO: Luis Enrique Arroyo Sánchez juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Luis Enrique Arroyo es el nuevo primer ministro de José María Balcázar en reemplazo de Denisse Miralles

Nuevo gabinete EN VIVO: José María Balcázar tomará juramento HOY a nuevos ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025