Piura: Policía incauta 150.000 explosivos valorizados en más de dos S/2.250.000

Artefacto explosivo sería empleado por el crimen organizado y la minería ilegal. Foto: Composición LR / Difusión

Artefacto explosivo sería empleado por el crimen organizado y la minería ilegal. Foto: Composición LR / Difusión

Personal de la División Regional de Inteligencia (Divreint) Piura y agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme) Sullana incautaron 150.000 explosivos de alta peligrosidad valorizados en S/2.250.000. Se tiene como principal hipótesis que el material sería empleado por el crimen organizado para ejecutar delitos como la extorsión y la minería ilegal.

La intervención se ejecutó en el sector de Las Lomas, en la provincia de Piura, lugar donde se hallaron 500 cajas que contenían 150.000 unidades de un material explosivo industrial tipo emulsión (hidrogel). El material incautado corresponde a la marca Riogel Tronel R5, fabricada por la empresa Maxam Perú S.A.C.

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Al respecto, el efectivo Alexander Castillo, de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Uneme Sullana, expuso que los propietarios del material explosivo habrían incurrido en un delito desde el momento en que tenían almacenados los explosivos de manera inadecuada en un inmueble.

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"Este explosivo se utiliza para hacer detonaciones en rocas (...) Supuestamente todo este material tiene guía y está dentro de lo normal, pero por su mismo almacenaje ya estaría implicado en el delito de peligro común. Este material debería estar almacenado en unos polvorines", detalló Castillo.

En el lugar también se incautó una motocicleta con placa de rodaje 4488-QP.

Destruirán artefactos explosivos

Por su parte, el jefe de la región policial, Daniel Jares, informó que vienen coordinando con el Ministerio Público para proceder con la destrucción de los explosivos. Ninguna persona resultó detenida durante este operativo, del que participaron también institución como la Sunat y Sucamec.