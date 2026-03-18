Juez ordena prisión preventiva para investigado por homicidio calificado en grado de tentativa

El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos, Raúl Ordinola Sernaqué, dictó prisión preventiva por nueve meses contra Leobardo Y.N., quien viene siendo investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de I.Y.F.

La decisión se sustenta en la existencia de fundados y graves elementos de convicción que vincularían al investigado con la comisión del delito; la pena probable a imponer supera los cinco años de privación de la libertad; y se ha acreditado la existencia de peligro procesal, tanto de fuga como de obstaculización de la investigación.

Los hechos sucedieron el 8 de marzo en el sector Vichayal – La Arena, donde el investigado habría atacado con un arma blanca a la agraviada, generándole lesiones de consideración.