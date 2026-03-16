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Emape pagó más de S/4 millones a empresario por empedrado en el Centro de Lima que no realizó: MML inicia investigación

La Municipalidad de Lima ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades y denuncias por los presuntos actos ilícitos relacionados con la transacción.

La Municipalidad de Lima dispuso las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.
La Municipalidad de Lima dispuso las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades. | Composición LR | Latina

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) pagó la suma de S/4 millones 114 mil a un empresario identificado como Miller Stalin León Dioses (30), por una obra de empedrado en cuatro cuadras del Damero de Pizarro, ubicado en el Centro de Lima, la cual no habría sido realizada por él. Así lo informó el dominical Punto Final.

De acuerdo con el programa, el 23 de mayo del 2025 León Dioses solicitó formalmente a Emape el pago por el servicio extraordinario que realizó “de buena fe” entre mayo y julio del 2022. Asimismo, según la investigación, el acusado venía reclamando el cobro desde hace tres años. No obstante, la institución indicó que no había contrato, requerimiento oficial a nombre del empresario ni orden de servicio.

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Millonario pago por obra de empedrado en el Damero Pizarro

El empresario solicitó el pago bajo la figura legal de “reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa”. Tras ello, de los S/5 millones que exigía, Emape aprobó el pago de S/4 millones 114 mil, según reveló el dominical.

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Además, el trámite ocasionó que la Gerencia de Administración y Finanzas advirtiera que los documentos presentados eran fotocopias, algunas ilegibles, en donde las firmas no coincidían. Incluso, en las imágenes que, presuntamente, acreditaban el trabajo se mostraba al personal de Emape y no al del proveedor.

Punto Final también informó que se detectaron facturas presentadas a nombre de la Corporación Nagel, las cuales no podían ser validadas en la Sunat. A pesar de dichas irregularidades y que algunos involucrados negaron firmar la documentación, Emape concluyó que el empresario había subsanado las observaciones y aprobó el pago en diciembre del 2025.

Por ello, más de S/4 millones se desembolsaron el 23 de diciembre, según informó el dominical. Por su parte, Miller Stalin no ha podido ser localizado en la dirección que registró ante las autoridades.

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Municipalidad de Lima inició investigaciones

A través de un comunicado, la Municipalidad Metropolitana de Lima se pronunció en torno a la situación expuesta por el programa de Latina.

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“Pese a que los hechos descritos están referidos a actos ejecutados en el 2022, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha dispuesto una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades, encargándosele a la Procuraduría Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima que efectúe las denuncias correspondientes contra los funcionarios que resulten responsables y los terceros que habrían efectuado los presuntos actos ilícitos”, se lee en el pronunciamiento.

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