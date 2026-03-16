Tres jóvenes mueren en la catarata Santa María Colasay durante un viaje turístico en Cajamarca

Los cuerpos de los tres jóvenes fueron encontrados luego de más de dos días de búsqueda. | Composición LR | Difusión

Los cuerpos de los tres jóvenes fueron encontrados luego de más de dos días de búsqueda. | Composición LR | Difusión

Una salida recreativa terminó en tragedia en el distrito de Colasay, ubicado en la provincia de Jaén, región Cajamarca, donde tres jóvenes perdieron la vida tras sufrir un accidente mientras visitaban una cascada de la zona, durante la tarde del viernes 13 de marzo.

Según informes difundidos en redes sociales y medios locales, el suceso ocurrió cuando un grupo de jóvenes llegó hasta Colasay con la intención de explorar algunos atractivos naturales del distrito. Durante la excursión, decidieron acercarse a una cascada cercana, conocida por su belleza paisajística y por ser frecuentada por quienes practican turismo de aventura.

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Tragedia durante un paseo turístico

Las condiciones del lugar habrían cambiado debido a las intensas lluvias registradas en los días previos en el lugar. El aumento repentino del caudal y la escarpada geografía habrían ocasionado que tres de los visitantes sufrieran un accidente mientras descendían por la cascada.

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Inicialmente se reportó la desaparición de dos varones y una joven mujer, lo que generó alarma entre los pobladores y autoridades locales, quienes iniciaron la búsqueda en el área. Posteriormente se confirmó el fallecimiento de los tres jóvenes luego de que sus cuerpos fueran encontrados.

Las víctimas habrían sido identificadas como Arnold Espinoza Ramírez, Valentín Elkin y una joven mujer conocida preliminarmente como Katherine Julissa, cuya identidad completa aún está siendo verificada por las autoridades.

Asimismo, se conoció que uno de los fallecidos sería estudiante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, según información local.

Las autoridades siguen realizando las gestiones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido, mientras familiares y amigos lamentan la trágica pérdida de los jóvenes.

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