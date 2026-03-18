El pasado viernes 13 de marzo, una madre de cinco niños, quien trabajaba vendiendo queso helado, denunció a Ferrer Huanca Lauca, un policía municipal de 38 años, quien la habría agredido física y psicológicamente mientras ella laboraba en uno de los portales de la Plaza de Armas de Arequipa.

Los hechos ocurrieron durante un operativo de control de ambulantes por ocupación de la vía pública. Según cuenta la agraviada, un efectivo policial de una comisaría la defendió al ser testigo de los hechos. "Él agredió incluso al policía de la comisaría que prácticamente me rescató mientras me golpeaban. En las cámaras solo se vio parte de la agresión. Me indigna que este señor, con tantas denuncias en su contra, siga trabajando. Ninguna mujer debe ser agredida así", señaló la madre.

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Madre agraviada perdió su trabajo y se fue de la ciudad por presuntas amenazas de muerte

Poco después de lo sucedido, la mujer indicó a La República que nuevamente personal de la policía municipal le tomó fotos sin su consentimiento. Momentos después, una persona de contextura gruesa la habría amenazado de muerte: "Un señor con palabras groseras me dijo: 'quita tu denuncia o vas a morir'…". Esta fue una de las razones por las cuales la mujer abandonó la ciudad de Arequipa.

12 denuncias y policía municipal continúa trabajando

Hasta el momento, la municipalidad no ha informado sobre el despido ni la sanción a Ferrer Huanca Lauca. Los informes en su contra pesan desde 2021. Increíblemente, no solo habría agredido a ambulantes mujeres, sino también a familiares y, aparentemente, a sus exparejas, quienes también lo denunciaron por violencia.

Algunos casos no se hicieron públicos en los medios, mientras que otros sí, como el caso que describimos. Recientemente, otro incidente salió a la luz: el de una joven que, con el rostro ensangrentado, reportó al mismo policía municipal, no solo por agresión, sino también por tocamientos indebidos.

Además de ser acusado por agresión, condujo ebrio

La República también obtuvo información de que la policía intervino a Ferrer Huanca por estar al volante de un vehículo en estado de ebriedad. Cabe resaltar que el dosaje arrojó resultados positivos.

Autoridades en silencio

El abogado de una de las víctimas explicó que las autoridades no enfrentan la violencia como deben. Hasta el momento, ningún personal de la municipalidad se ha acercado a las víctimas en señal de solidaridad.

"Hasta el día de hoy, no existe pronunciamiento por parte de las autoridades municipales, quienes, con su silencio, respaldan pasivamente el actuar delictuoso de estos efectivos", declaró Rely Saraza.

Policía municipal podría recibir hasta 9 años de prisión efectiva

La defensa de una de las agraviadas también precisó cuál sería el probable destino del acusado.

La Fiscalía investiga al policía municipal por el delito contra la libertad sexual (tocamientos indebidos), y la pena que podría solicitarse es de entre 6 y 9 años de prisión. "Esta persona efectuó los tocamientos mediante violencia y aprovechándose de un entorno donde la comerciante se encontraba limitada para defenderse", concluyó el abogado Saraza.

Alcalde desconoce casos

Por último, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, indicó en plena celebración de reconocimiento a las mujeres por sus distintos logros, en la que rechazó todo tipo de agresión y machismo, que no sabía del caso, pero tomó el nombre del policía municipal para investigar su historial. También resaltó que el comercio ambulatorio está prohibido por norma.

"Esos trabajadores dependen de su jefe y su gerente... Voy a hacer que la oficina de recursos humanos revise este caso", aseguró Rivera.