Aplazan fallo sobre prisión preventiva de Adrián Villar
Sociedad

Hallan cadáver dentro de un saco en Juliaca con signos de violencia

El cuerpo fue hallado a espaldas de un colegio en la urbanización Anexo Los Andes. La Policía investiga el móvil del crimen y no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

La Policía halló el cadáver de un hombre de entre 30 y 35 años en Juliaca.
La Policía halló el cadáver de un hombre de entre 30 y 35 años en Juliaca. | Créditos: Cinthia Álvarez / URPI-LR

La mañana de hoy, vecinos de la urbanización Anexo Los Andes, en la ciudad de Juliaca, hallaron el cuerpo sin vida de un varón con signos de violencia dentro de un saco de color negro. El hecho generó profunda consternación en la zona, pues el hallazgo se produjo a escasos metros de la Institución Educativa Secundaria San Martín.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., cuando los residentes notaron un pie sobresalido del saco. A un costado se encontraron otros dos bultos: uno con basura y otro con prendas de vestir, lo que llamó aún más la atención de los testigos.

¿Cuántos años tenía la víctima hallada?

Según información preliminar, la víctima sería un hombre de entre 30 y 35 años de edad. El cuerpo presentaba severos signos de violencia, principalmente en la cabeza, donde se observó que estaba cubierto con una bolsa y cintas de embalaje, además de rastros de sangre.

Las autoridades presumen que el varón fue cruelmente torturado antes de morir. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron las diligencias correspondientes hasta promediar las 10:00 a.m., procediendo luego al levantamiento del cadáver y su traslado hacia la morgue para la necropsia de ley.

¿Qué dijeron los testigos tras el allanamiento del cadáver?

Vecinos del sector expresaron su preocupación, señalando que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona. Denunciaron escaso patrullaje policial y deficiente alumbrado público, factores que según afirman incrementan la inseguridad y exponen a la comunidad a situaciones de riesgo.

Una de las vecinas exigió justicia y mayor presencia de las autoridades, considerando que el hallazgo se produjo a pocos metros de un colegio. Asimismo, anunció que los vecinos buscarán organizarse para reforzar la vigilancia.

Hasta el momento, las diligencias continuarían por el que la víctima no ha sido identificada. Sin embargo, algunos pobladores la asociaron con un joven universitario y músico que desapareció el pasado 23 de febrero en Juliaca. La necropsia será determinante para esclarecer los hechos, mientras la Policía continúa investigando el móvil del crimen, sin descartar un presunto ajuste de cuentas.

Según las investigaciones, la víctima presentaba severos signos de violencia. Créditos: Cinthia Álvarez / URPI-LR

