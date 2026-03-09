Joven manicurista termina con 60 puntos en el rostro tras agresión y familia exige justicia: "La han querido matar"
Vivian Quisperima fue atacada por tres mujeres cuando realizaba sus compras en Surquillo. Una de ellas habría utilizado una hoja de afeitar para provocarle extensos cortes.
- Gobierno afirma que solo queda GNV para 6.000 buses de transporte público: no se considera a taxis ni combis
- Padres de familia rechazan retorno a clases remotas y anuncian plantón frente al Ministerio de Educación: "Envía un nocivo mensaje"
Una joven manicurista terminó con profundos cortes en el rostro y las manos luego de ser atacada por un grupo de mujeres en la vía pública cuando realizaba sus compras cotidianas en el distrito de Surquillo.
Producto de la agresión, Vivian Quisperima Maturce (22) tuvo que ser intervenida de emergencia y le colocaron más de 60 puntos de sutura. Su madre exige justicia y una sanción respectiva para las responsables.
TE RECOMENDAMOS
CRISIS DEL GAS: CLASES VIRTUALES Y CASO LIZETH MARZANO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
PUEDES VER: Joven va a terminar con su novio, pero desaparece en Surquillo y sus redes sociales terminan bloqueadas
Violento hecho
De acuerdo con el testimonio que brindó la agraviada a Willax, todo empezó cuando una fémina, a la que identificó como Ketty Guerra, quiso quitarle su teléfono. “Ella intenta arrancarme mi celular y me da un mordisco”, señaló.
Posteriormente, se sumó la hermana de Guerra y una ciudadana de nacionalidad extranjera, quien habría utilizado una hoja de afeitar para provocarle un extenso corte que alcanzó la parte izquierda de su cara y cuello.
PUEDES VER: Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: eran integrantes de la banda 'Los Merlys Macacos'
Razones y gravedad
Según Quisperima, la agresora inicial habría cometido este acto por un conflicto con una tercera persona. “Su intención era defender a una examiga mía (…) Yo nunca tuve ningún tipo de roce con la señora”, indicó.
Por su parte, la madre de la afectada denunció que quisieron acabar con la vida de su hija. “La han querido hasta matar (…) el médico me dijo que si no llegaba a tiempo, mi hija moría desangrada”, relató.
Buscan ayuda
Pese a que el incidente fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, la familia denunció que las implicadas continúan en libertad.
Además, dado que no cuentan con los recursos necesarios para contratar un abogado, solicitaron que algún especialista pueda representarlas de forma voluntaria para formalizar una denuncia por tentativa de homicidio y evitar la impunidad del caso.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.