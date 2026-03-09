HOYSuscripcion LR Focus

Joven manicurista termina con 60 puntos en el rostro tras agresión y familia exige justicia: "La han querido matar"

Vivian Quisperima fue atacada por tres mujeres cuando realizaba sus compras en Surquillo. Una de ellas habría utilizado una hoja de afeitar para provocarle extensos cortes.

Familia exige apoyo para conseguir abogado y evitar la impunidad del caso.
Familia exige apoyo para conseguir abogado y evitar la impunidad del caso. | Captura Willax

Una joven manicurista terminó con profundos cortes en el rostro y las manos luego de ser atacada por un grupo de mujeres en la vía pública cuando realizaba sus compras cotidianas en el distrito de Surquillo.

Producto de la agresión, Vivian Quisperima Maturce (22) tuvo que ser intervenida de emergencia y le colocaron más de 60 puntos de sutura. Su madre exige justicia y una sanción respectiva para las responsables.

Violento hecho

De acuerdo con el testimonio que brindó la agraviada a Willax, todo empezó cuando una fémina, a la que identificó como Ketty Guerra, quiso quitarle su teléfono. “Ella intenta arrancarme mi celular y me da un mordisco”, señaló.

Posteriormente, se sumó la hermana de Guerra y una ciudadana de nacionalidad extranjera, quien habría utilizado una hoja de afeitar para provocarle un extenso corte que alcanzó la parte izquierda de su cara y cuello.

Razones y gravedad

Según Quisperima, la agresora inicial habría cometido este acto por un conflicto con una tercera persona. “Su intención era defender a una examiga mía (…) Yo nunca tuve ningún tipo de roce con la señora”, indicó.

Por su parte, la madre de la afectada denunció que quisieron acabar con la vida de su hija. “La han querido hasta matar (…) el médico me dijo que si no llegaba a tiempo, mi hija moría desangrada”, relató.

Buscan ayuda

Pese a que el incidente fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, la familia denunció que las implicadas continúan en libertad.

Además, dado que no cuentan con los recursos necesarios para contratar un abogado, solicitaron que algún especialista pueda representarlas de forma voluntaria para formalizar una denuncia por tentativa de homicidio y evitar la impunidad del caso.

Joven va a terminar con su novio, pero desaparece en Surquillo y sus redes sociales terminan bloqueadas

Joven va a terminar con su novio, pero desaparece en Surquillo y sus redes sociales terminan bloqueadas

Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: eran integrantes de la banda 'Los Merlys Macacos'

Caen extorsionadores que cobraban cupo a otros extorsionadores en Surquillo: eran integrantes de la banda 'Los Merlys Macacos'

Municipalidad de Miraflores pone a la venta el Mercado N.º 1 de Surquillo por US$12 millones y desata un confrontamiento entre ambos distritos

Municipalidad de Miraflores pone a la venta el Mercado N.º 1 de Surquillo por US$12 millones y desata un confrontamiento entre ambos distritos

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Clases virtuales en Lima y Callao generan rechazo de padres mientras colegios privados aplican la medida del Minedu de forma parcial

Clases virtuales en Lima y Callao generan rechazo de padres mientras colegios privados aplican la medida del Minedu de forma parcial

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

