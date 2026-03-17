Serenazgo podrá utilizar pistolas eléctricas y gas pimienta para mitigar la inseguridad ciudadana: Mininter publicó reglamento

El reglamento define lineamientos técnicos para la implementación de estos medios, favoreciendo la capacidad operativa del serenazgo. | Foto: Andina/Composición LR

El reglamento define lineamientos técnicos para la implementación de estos medios, favoreciendo la capacidad operativa del serenazgo. | Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio del Interior (Mininter) aprobó las características mínimas de los medios de defensa que podrá emplear el personal de serenazgo municipal, medida que incluye el uso de pistolas de descarga eléctrica y aerosoles de pimienta. La disposición se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.º 0323-2026-IN, difundida en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, el cual ya puede ser ejecutado por todas las municipalidades del país.

Según lo informado, el objetivo es contar con una base técnica común para los procesos de adquisición e implementación que desarrollen las municipalidades en el país. La norma, compuesta por cinco artículos, fue suscrita por el titular de la cartera del Interior, Hugo Begazo, quien indicó que su aplicación se enmarca en el trabajo coordinado entre la Policía y los gobiernos locales.

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Imagen referencial de una pistola eléctrica que podrá ser empleada por serenos municipales, según resolución ministerial. | Foto: Ministerio del Interior

¿Qué medios de defensa podrá usar el serenazgo?

Tras su aprobación por parte del Congreso de la República en abril de 2025, la resolución identifica seis medios de defensa destinados al serenazgo municipal: grilletes de seguridad, escudos, bastones tipo tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas y pistolas eléctricas o de electrochoque.

El Mininter precisó que la finalidad de estos implementos se centra en la prevención y disuasión de delitos y faltas, dentro de un uso que respete los derechos fundamentales de las personas.

Otros medio de defensa aprobados por el Ministerio del Interior para el serenazgo municipal. | Foto: Ministerio del Interior

Reglamentación de los nuevos dispositivos de defensa de serenazgo: ¿cómo podrán usarse?

El reglamento aprobado por la entidad estatal define lineamientos técnicos mínimos para los medios autorizados y servirá como referencia para su incorporación en los procedimientos municipales, desde la compra hasta la puesta en servicio. La medida también apunta a reforzar la capacidad operativa del serenazgo, considerado un componente clave de presencia en la vía pública.

Además, dicha cartera asumirá la difusión del contenido y la capacitación vinculada a estas disposiciones con el propósito de facilitar su aplicación en el ámbito local. La resolución se presenta como un marco común que respalda el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los municipios en materia de seguridad ciudadana, bajo coordinación con la Policía Nacional.

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