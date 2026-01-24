Tres miembros del personal de Serenazgo de La Molina fueron reportados heridos tras ser atacados con piedras por barristas que vestían camisetas del club Universitario de Deportes, en el cruce entre el jirón Brasil y la avenida Javier Prado, alrededor de las 6.00 p. m. del sábado 24 de enero. El incidente ocurrió pocas horas antes del inicio de la Noche Crema en el estadio Monumental, en Ate.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los agraviados fueron identificados como José Martínez Coronado, quien presenta un corte en la cabeza; Steven Olano Prado, con un corte en la pierna; y Rubén Sánchez Vásquez, con un esguince en el pie. Asimismo, precisaron que las piedras con las que fueron atacados tenían el tamaño de un puño.

Tres serenos quedan heridos tras ataque de barristas

Según las cámaras de seguridad, una moto lineal utilizó la vereda para evadir la congestión vehicular de la avenida Javier Prado. Tras ello, un grupo de barristas comenzó a correr detrás del motorizado sin motivo aparente. Instantes después, las imágenes muestran a uno de los miembros de Serenazgo, acompañado de un can de la municipalidad, intentando defender al motociclista de los reclamos de los hinchas.

Sin embargo, uno de los barristas se acercó al conductor de la moto lineal para empujarlo, lo cual movilizó a más miembros de Serenazgo, dando inicio a la trifulca. En ese instante, serenos y perros persiguieron a los hinchas, quienes luego habrían utilizado piedras para atacar a las autoridades, en medio del caos vehicular de la concurrida avenida.

Intervención de los presuntos agresores

El incidente desplegó a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes intervinieron una cúster que se dirigía al estadio Monumental para la Noche Crema y que transportaba a los presuntos agresores de los miembros de Serenazgo. En medio de la aglomeración de transeúntes, hinchas y efectivos, las autoridades ordenaron que todos los ocupantes descendieran del vehículo para identificar a los sospechosos.

