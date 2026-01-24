HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental
EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     EN VIVO | Universitario se enfrenta a la U de Chile en el Monumental     
Sociedad

Serenos de La Molina sufren cortes en la cabeza y esguinces tras ser atacados con piedras por barristas de Universitario

Miembros de la Policía Nacional del Perú intervinieron una custer donde se encontraban los presuntos atacantes que dejaron heridos a tres serenos.

Tres miembros de serenazgo resultaron heridos luego de ser atacados con piedras.
Tres miembros de serenazgo resultaron heridos luego de ser atacados con piedras. | Composición LR

Tres miembros del personal de Serenazgo de La Molina fueron reportados heridos tras ser atacados con piedras por barristas que vestían camisetas del club Universitario de Deportes, en el cruce entre el jirón Brasil y la avenida Javier Prado, alrededor de las 6.00 p. m. del sábado 24 de enero. El incidente ocurrió pocas horas antes del inicio de la Noche Crema en el estadio Monumental, en Ate.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los agraviados fueron identificados como José Martínez Coronado, quien presenta un corte en la cabeza; Steven Olano Prado, con un corte en la pierna; y Rubén Sánchez Vásquez, con un esguince en el pie. Asimismo, precisaron que las piedras con las que fueron atacados tenían el tamaño de un puño.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tres serenos quedan heridos tras ataque de barristas

Según las cámaras de seguridad, una moto lineal utilizó la vereda para evadir la congestión vehicular de la avenida Javier Prado. Tras ello, un grupo de barristas comenzó a correr detrás del motorizado sin motivo aparente. Instantes después, las imágenes muestran a uno de los miembros de Serenazgo, acompañado de un can de la municipalidad, intentando defender al motociclista de los reclamos de los hinchas.

Sin embargo, uno de los barristas se acercó al conductor de la moto lineal para empujarlo, lo cual movilizó a más miembros de Serenazgo, dando inicio a la trifulca. En ese instante, serenos y perros persiguieron a los hinchas, quienes luego habrían utilizado piedras para atacar a las autoridades, en medio del caos vehicular de la concurrida avenida.

Intervención de los presuntos agresores

El incidente desplegó a la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes intervinieron una cúster que se dirigía al estadio Monumental para la Noche Crema y que transportaba a los presuntos agresores de los miembros de Serenazgo. En medio de la aglomeración de transeúntes, hinchas y efectivos, las autoridades ordenaron que todos los ocupantes descendieran del vehículo para identificar a los sospechosos.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
Tránsito cambia en la av. Javier Prado: desde este 26 de enero habrá desvíos por obras de vía rápida en La Molina

Tránsito cambia en la av. Javier Prado: desde este 26 de enero habrá desvíos por obras de vía rápida en La Molina

LEER MÁS
Estilista de Huancayo llega a Lima para liposucción y fallece tras someterse a cirugía estética en clínica de Miraflores

Estilista de Huancayo llega a Lima para liposucción y fallece tras someterse a cirugía estética en clínica de Miraflores

LEER MÁS
Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

Restauran concurrida vía en La Molina olvidada por 20 años: conecta con Ate y estaría lista en marzo de 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lima registró el día más caluroso del verano 2026: así seguirá la temperatura en los próximos días

Lima registró el día más caluroso del verano 2026: así seguirá la temperatura en los próximos días

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Línea 2 del Metro culmina instalación de superestructura vial: avanza megaproyecto que atravesará 13 distritos de Lima

Línea 2 del Metro culmina instalación de superestructura vial: avanza megaproyecto que atravesará 13 distritos de Lima

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Sociedad

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025