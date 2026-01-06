HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Serenazgo retira a fans de Bad Bunny que acampaban diez días antes de su concierto en el Estadio Nacional

Las cercanías del Estadio Nacional se han convertido en un campamento para fanáticos de Bad Bunny, que buscan los mejores puestos para los conciertos del 16 y 17 de enero.

Intervención del Serenazgo en inmediaciones del Estadio Nacional por acampes anticipados para conciertos de Bad Bunny
Intervención del Serenazgo en inmediaciones del Estadio Nacional por acampes anticipados para conciertos de Bad Bunny | Silvana Quiñonez / LR

Las inmediaciones del Estadio Nacional se han transformado en un punto de encuentro para decenas de fanáticos que han comenzado a acampar con el objetivo de asegurar una ubicación privilegiada para el regreso de Bad Bunny a Lima. A diez días del primer concierto, la formación de filas generó la intervención del Serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Durante la madrugada del martes 6 de enero, en la calle José Díaz, más de una decena de seguidores instalaron carpas para conservar uno de los primeros lugares y ver de cerca al artista puertorriqueño, quien ofrecerá dos conciertos programados para el viernes 16 y sábado 17 de enero.

lr.pe

Intervención municipal por carpas cerca al Estadio Nacional

En días previos, se viralizaron en redes sociales imágenes de carpas, mantas y grupos organizados ocupando las veredas cercanas al recinto deportivo. Según los propios asistentes, estas acciones forman parte de una experiencia anticipada para lograr la mayor cercanía posible con el escenario.

Sin embargo, personal de serenazgo solicitó el retiro de las carpas y otros implementos. Algunas personas habían llegado incluso con maletas y sillas para permanecer durante varios días. De acuerdo con información evidenciada por Latina, los agentes de la comuna limeña pidieron que los asistentes se retiren de las inmediaciones del estadio por razones de seguridad y orden público.

lr.pe

Esta práctica no es nueva. En la última visita de Bad Bunny a Lima, en 2022, también se registró la presencia de fanáticos con frazadas, colchones inflables y bidones de agua, quienes permanecieron varios días antes del concierto. En aquella ocasión, incluso se implementaron sistemas de turnos y control interno para mantener el orden en las filas.

No obstante, la situación ha generado opiniones divididas. Algunos usuarios consideran injusto pagar el mismo precio de la entrada y no poder acampar durante varios días. Otros advierten que estas filas anticipadas podrían facilitar la reventa de espacios, lo que terminaría perjudicando a quienes ya adquirieron entradas de alto costo para ubicarse en la zona de campo.

