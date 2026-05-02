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Sociedad

Policía rescata a dos venezolanos secuestrados por una banda criminal en Lima Norte

Una joven que denunció el plagio de su hermano permitió la liberación. La Policía detuvo a 16 de sus compatriotas y a una peruana, integrantes de la red ‘Los Temibles de Santa Luisa’. Ellos son investigados por secuestro, extorsión, tenencia de armas y de drogas. Una de las víctimas estaba herida por un balazo.

Policía desarticuló la banda criminal Los Temibles de Santa Luisa.
Policía desarticuló la banda criminal Los Temibles de Santa Luisa.
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La noche del viernes 1 de mayo, la ciudadana H. A. A. A. ya no sabe qué otra puerta tocar. En su lucha para lograr la liberación de su hermano materno M. R. F. A., la joven decidió acudir al departamento de investigación criminal de Puente Piedra y contó que su ser querido había sido secuestrado por una organización criminal.

Al filo de la medianoche, la Policía concretó la liberación del plagiado y la detención de 16 venezolanos —entre ellos, dos menores de edad— y de una peruana, investigados ahora por pertenecer a una banda criminal que estaría ligada a una facción del Tren de Aragua y que se dedicaba a secuestros extorsivos, extorsión, tenencia de drogas y armas en diversos distritos del cono norte de Lima.

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El operativo, que terminó con el rescate de otra persona secuestrada —con una herida de bala—, consistió en allanamientos e incautación de vehículos, celulares y otros elementos fundamentales en la investigación.

La investigación también se enmarca en los posibles vínculos de esta organización denominada Los temibles de Santa Luisa con el secuestro de otros jóvenes que son obligados a cometer delitos agravados bajo amenazas de muerte.

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La denuncia de H. A. A. A. no solo fue clave para rescatar a su hermano M. R. F. A., sino para ubicar una guarida en la cuadra 6 de la avenida Santa Elvira, en Los Olivos, donde se verificó la presencia de siete venezolanos y una peruana, que fueron reducidos tras poner tenaz resistencia. Ahí se encontraron dos motos.

Fueron detenidos Williams Rafael Flores (53), César Colmenares Leyva (38), Darwin Barreto Vargas (19), María de los Ángeles Vargas (40), Moisés Jerónimo Peña (19), Niuman Bolívar Pantoja (23) y Carlos Barreto Vargas (22), todos venezolanos. También fue arrestada la peruana Virginia Romás Peña, de 28 años.

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Durante el registro del inmueble se encontró droga (bolsas con marihuana), así como explosivos. No solo se logró el rescate de M. R. F. A. (30), sino el de su compatriota C. M. A. L. (29), quien presentaba una herida en la pierna derecha producida por proyectil de arma de fuego.

Posteriormente, en compañía del primero, el personal policial se constituyó en la cooperativa San Juan de Salinas, etapa n.º 1, distrito de San Martín de Porres, lugar donde la víctima manifestó que había permanecido secuestrada anteriormente.

La Policía abrió la puerta de un combazo y detuvo a nueve personas que también pusieron resistencia.

Fueron detenidos César Ibarra Brito (53), L. B. G. S. (17), Cristian Hidalgo Rolando (27), Carlos Acosta Alsuro (18), Yosbert Zambrano Escalante (25), Melkin Sánchez García (29), Yonaiker Yañez Rodríguez (19), César Sánchez Padilla (22) y H. D. R. G. (16), todos venezolanos.

“No sé cuándo vuelva a mí país, pero no me iré de Perú, un país donde nos ha dado una oportunidad para salir adelante, trabajando con honestidad sin hacer daño a nadie. Gracias a la policía peruana por rescatar sano y salvo a mi hermano”, dijo H. A. A. A., muy emocionada.

Los detenidos son ahora investigados por los delitos contra la libertad personal (secuestro), banda criminal, contra la salud pública (tráfico ilícito de drogas), contra la seguridad pública (uso y porte de explosivos) y delitos de extorsión en la modalidad de cobro de cupos y gota a gota, informó el general Manuel Lozada, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic).

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