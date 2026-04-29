Alcalde persigue en su auto a delincuente tras robo y logra su detención en San Martín de Porres

La inseguridad en San Martín de Porres se evidenció cuando el alcalde Hernán Sifuentes detuvo a un presunto ladrón que robó un celular a un adulto mayor, durante una persecución por las calles. | composición LR

La inseguridad en San Martín de Porres se evidenció cuando el alcalde Hernán Sifuentes detuvo a un presunto ladrón que robó un celular a un adulto mayor, durante una persecución por las calles. | composición LR

La inseguridad ciudadana volvió a evidenciarse en el distrito de San Martín de Porres, donde el alcalde Hernán Sifuentes participó directamente en la detención de un presunto delincuente que acababa de arrebatarle el celular a un adulto mayor en la zona de Alicia Alarcón, cerca de la avenida Zarumilla.

Según relató el propio burgomaestre, el hecho ocurrió alrededor de la 1.30 p. m., cuando salía de su vivienda rumbo al municipio y advirtió que un hombre huía a toda velocidad mientras era perseguido por la víctima. En medio de la persecución, el adulto mayor realizó un disparo al aire, lo que alertó a la autoridad, que decidió intervenir de inmediato.

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"Al ver a un ciudadano víctima de un robo, lo seguí en mi vehículo junto a una persona que me acompañaba", contó Sifuentes en entrevista con ATV. La persecución permitió cerrar el paso al sospechoso, quien, al verse acorralado, arrojó el celular robado en plena vía pública. Acto seguido, el alcalde descendió de su unidad y, junto a su acompañante, continuó la persecución a pie hasta lograr reducirlo.

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Detienen a asaltante de adulto mayor

Tras la captura, el alcalde coordinó de inmediato con personal de serenazgo y efectivos de la Policía Nacional del Perú para garantizar que la intervención se realice conforme a ley. El sujeto fue trasladado a la comisaría del sector y luego a la unidad de flagrancia ubicada en Fiori.

Sifuentes indicó que el detenido tendría un amplio prontuario y expresó su preocupación por la posibilidad de que recupere su libertad. "Solicité que lo lleven a flagrancia para que este sujeto no vuelva a salir. Es una persona con múltiples denuncias", señaló.

Llamado a las autoridades

El burgomaestre hizo un llamado al Poder Judicial y al Ministerio Público para que actúen con firmeza frente a la reincidencia delictiva. "No queremos que este malhechor vuelva a las calles", enfatizó.

Asimismo, reflexionó sobre el rol de las autoridades frente a la criminalidad. "Como autoridad me corresponde actuar si veo que un vecino es víctima de un delito. No podemos quedarnos de brazos cruzados", afirmó.

Finalmente, advirtió que este tipo de intervenciones implican riesgos. "Pudo estar armado o pudo ocurrir una desgracia", indicó, al tiempo que insistió en la necesidad de medidas más eficaces para frenar la inseguridad en Lima.

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