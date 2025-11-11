Gobierno aprueba uso de pistolas eléctricas y cámaras corporales para serenos: Miniter aprobará manual en los próximos meses

A través del Decreto Supremo N.º 015-2025-IN, el Gobierno peruano ha modificado la Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, autorizando el uso de pistolas eléctricas para los serenos a nivel nacional. Esta disposición establece que el personal de vigilancia solo podría utilizar estas armas si es que cumplen con llevar un registro continuo de su labor a través de cámaras corporales.

La norma también incorpora las pistolas de electrochoque como medios de defensa no letales, cuyo uso estará limitado al personal que haya aprobado evaluaciones físicas y psicológicas. Asimismo, se dispone que las municipalidades no podrán contratar como serenos a personas con antecedentes penales o judiciales.

¿Desde cuándo los serenos usarán pistolas eléctricas?

Según se lee en el texto publicado en el diario El Peruano, el Ministerio Público (Miniter) tendrá entre 60 y 90 días para aprobar el manual de lineamientos, características técnicas de las cámaras corporales y la adecuación del marco de uso de la fuerza de la Policía Nacional.

En tanto, los Centros de Capacitación de Serenos deberán brindar formación básica, especializada y continua, incluyendo entrenamiento en polígonos de tiro y simuladores para el uso de dispositivos eléctricos. Hasta que las municipalidades cuenten con centros certificados, la Policía Nacional del Perú (PNP) podrá participar en la capacitación del personal.

La aplicación de estas disposiciones deberá realizarse con recursos de cada municipalidad, que serán responsables de la adquisición de equipos, el registro del personal autorizado y el control de su uso.

Principales disposiciones sobre el uso de pistolas eléctricas

Autorización de medios de defensa : Se incluye la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa autorizado para los serenos, junto con bastones, tonfa, grilletes, aerosoles de pimienta, escudos y chalecos antibalas.

: Se incluye la pistola eléctrica o de electrochoque como medio de defensa autorizado para los serenos, junto con bastones, tonfa, grilletes, aerosoles de pimienta, escudos y chalecos antibalas. Uso obligatorio de cámaras corporales: Todo sereno que porte una pistola eléctrica deberá usar una cámara de video corporal activa , con grabación continua y medidas de seguridad que impidan la manipulación de los registros.

Todo sereno que porte una pistola eléctrica deberá usar una , con grabación continua y medidas de seguridad que impidan la manipulación de los registros. Capacitación especializada: Los Centros de Capacitación de Serenos, junto con la Policía Nacional, deberán brindar formación básica, especializada y continua, incluyendo entrenamiento en polígonos de tiro y uso de simuladores.

