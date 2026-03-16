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Empresas de transportes en Piura incrementan el precio de pasajes tras mal estado de pistas y alza de combustibles

Choferes de las unidades de Super Star, Sol de Piura, El Piuranito, entre otras, aseguran que su tarifa aumentará a 50 céntimos para cubrir gastos de mantenimiento de sus vehículos.

Pasajes subieron a 50 céntimos en varias unidades de diferentes empresas de transporte. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República
Pasajes subieron a 50 céntimos en varias unidades de diferentes empresas de transporte. Foto: Composición LR / Almendra Ruesta, La República

Desde este lunes 16 de marzo varias empresas de transporte público en la provincia de Piura han puesto en vigencia un nuevo tarifario. El incremento es de 0.50 céntimos en el pasaje urbano, interurbano y directo. 

 De acuerdo con lo informado por empresas como Super Star, Nueva Alternativa o El Piuranito, el aumento del costo del pasaje se debe a un incremento en los gastos de mantenimiento de sus vehículos debido al mal estado de las pistas. Por su parte, la empresa Sol de Piura señaló que el cambio de tarifario se debería al alza en el precio de los combustibles y que este volvería a la normalidad cuando el importe descienda.

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Nuevo tarifario

 La primera empresa que anunció este incremento fue Super Star, la que indicó que el nuevo tarifario fue aprobado por la Municipalidad Provincial de Piura, mediante la Resolución Gerencial N.º 162-2025-GTyMU/MPP el año 2025.

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 El pasaje urbano, que va desde el distrito de Veintiséis de Octubre hasta Tottus (Castilla), pasó de S/ 1.50 a S/2.00; el interurbano, que abarca desde el Complejo de Mercados de Piura hasta el caserío Miraflores, pasó de S/2.00 a S/2.50; y el directo, que abarca la ruta desde el distrito de Veintiséis de Octubre hasta los caseríos de Castilla, ahora costará S/3.00.

 Otras empresas como Nueva Alternativa, El Piuranito, Sol de Piura, Emutsa y Guadalupe, quienes cubren diversas rutas en los distritos de Veintiséis de Octubre, Piura y Castilla, también han confirmado el incremento de precios. El tarifario es el mismo, un aumento de S/0,50 en el pasaje urbano, interurbano y directo.

Por su parte, el Grupo Empresarial Rutas del Norte, que cubre la ruta Piura - La Lomas, comunicó que el incremento en su tarifario ascenderá a un sol. Ahora el viaje Piura - Tambogrande costará S/6.00, Piura - Cruceta, S/8.00 y Piura - Las Lomas, S/9.00.

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 Disconforme con el alza

 "El pasaje aumenta y el sueldo no" o "todos salimos bastante afectados" son algunos de los comentarios más frecuentes de los usuarios. La población se mostró disconforme con el incremento del tarifario, argumentando que afectará a la economía familiar. Asimismo, pidieron la intervención de Indecopi y de la comuna provincial de Piura, que tuvo a cargo la concesión de las rutas a las empresas de transporte.

 "Entiendo el alza de precio siempre y cuando cumplan con lo que anunciaron: mejorar los buses. No me parece que estén cobrando dos soles, que es un alza bastante grande, y que nos estén transportando en buses sucios con el techo casi desprendido y las ventanas sueltas. El incremento de nuestros gastos es de un sol, porque hablamos de pasajes ida y vuelta", comentó la transeúnte Malú Sánchez.

 Finalmente, La Republica intentó comunicarse con Gerardo Nobillo, gerente de Transporte y Movilidad Urbana de la comuna de Piura, quien sostuvo lo siguiente: "No estamos autorizados (a declarar) ya que no es nuestra competencia el tema".

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