Módulo Penal de la Corte de Sullana realiza bendición de imagen del Señor Cautivo de Ayabaca

En un significativo acto de fe y unión institucional, la Corte Superior de Justicia de Sullana realizó la ceremonia de bendición de la nueva imagen del Señor Cautivo de Ayabaca en la sede del Módulo Penal (Cúpula), y fortaleció los lazos espirituales de la familia judicial.

La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien resaltó la importancia de afianzar los valores espirituales en la labor de impartir justicia, reafirmando el compromiso institucional con el servicio y el acceso a la justicia, especialmente de las poblaciones más vulnerables.

Seguidamente, el reverendo padre Roland Castro Juárez dirigió un mensaje de reflexión, invitando a los presentes a encomendar su trabajo diario bajo la guía del Señor Cautivo de Ayabaca. Acto seguido, se realizó la bendición de la sagrada imagen y de las estampas conmemorativas que fueron entregadas a los asistentes como recuerdo de esta emotiva jornada. Cabe destacar que dichas estampas incluyen, como himno de fe, una canción dedicada a esta imagen y escrita por el titular de esta Corte Superior.

Asimismo, se realizó la presentación de la Cofradía del Señor Cautivo de Ayabaca de la sede penal, la cual tiene como encargo promover y mantener viva la devoción, así como organizar las actividades religiosa dentro de la institución. La cofradía está integrada por Yone Pedro Li Córdova, presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Celina Graciela Morey Riofrío, jueza superior y presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, Erick Luis Miguel Sánchez Briceño, juez especializado integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, Sebastián Elera Sánchez, administrador del Módulo Penal de Sullana, Araceli Fabiola Calle Seminario, secretaria judicial de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, Danny Daniel Antón Assanza, coordinador de audiencias del Módulo Penal, Ana María Gómez Saldarriaga, especialista de causa del Módulo Penal.

La imagen del Señor Cautivo de Ayabaca permanecerá en la sede penal como símbolo de fe, protección y fortaleza, acompañando a magistrados, servidores judiciales y usuarios en cada decisión de impartir justicia.