HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Candidatos de Renovación Popular con denuncias | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Judicialidad

Módulo Penal de la Corte de Sullana realiza bendición de imagen del Señor Cautivo de Ayabaca

La Corte Superior de Justicia de Sullana celebró la bendición de la nueva imagen del Señor Cautivo de Ayabaca, fortaleciendo los lazos espirituales en el marco de la justicia.

El presidente de la Corte destacó la importancia de los valores espirituales en la labor judicial. Fuente: Difusión.
El presidente de la Corte destacó la importancia de los valores espirituales en la labor judicial. Fuente: Difusión.

En un significativo acto de fe y unión institucional, la Corte Superior de Justicia de Sullana realizó la ceremonia de bendición de la nueva imagen del Señor Cautivo de Ayabaca en la sede del Módulo Penal (Cúpula), y fortaleció los lazos espirituales de la familia judicial.

La ceremonia se inició con las palabras de bienvenida del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, quien resaltó la importancia de afianzar los valores espirituales en la labor de impartir justicia, reafirmando el compromiso institucional con el servicio y el acceso a la justicia, especialmente de las poblaciones más vulnerables.

Seguidamente, el reverendo padre Roland Castro Juárez dirigió un mensaje de reflexión, invitando a los presentes a encomendar su trabajo diario bajo la guía del Señor Cautivo de Ayabaca. Acto seguido, se realizó la bendición de la sagrada imagen y de las estampas conmemorativas que fueron entregadas a los asistentes como recuerdo de esta emotiva jornada. Cabe destacar que dichas estampas incluyen, como himno de fe, una canción dedicada a esta imagen y escrita por el titular de esta Corte Superior.

Asimismo, se realizó la presentación de la Cofradía del Señor Cautivo de Ayabaca de la sede penal, la cual tiene como encargo promover y mantener viva la devoción, así como organizar las actividades religiosa dentro de la institución. La cofradía está integrada por Yone Pedro Li Córdova, presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Celina Graciela Morey Riofrío, jueza superior y presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, Erick Luis Miguel Sánchez Briceño, juez especializado integrante del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana, Sebastián Elera Sánchez, administrador del Módulo Penal de Sullana, Araceli Fabiola Calle Seminario, secretaria judicial de la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, Danny Daniel Antón Assanza, coordinador de audiencias del Módulo Penal, Ana María Gómez Saldarriaga, especialista de causa del Módulo Penal.

La imagen del Señor Cautivo de Ayabaca permanecerá en la sede penal como símbolo de fe, protección y fortaleza, acompañando a magistrados, servidores judiciales y usuarios en cada decisión de impartir justicia.

Notas relacionadas
Implicado en asesinato de Andrea Vidal es investigado por clonación de 210 placas

Implicado en asesinato de Andrea Vidal es investigado por clonación de 210 placas

LEER MÁS
Pacientes son trasladados en balsas improvisadas para recibir atención médica tras crecida del río en Piura

Pacientes son trasladados en balsas improvisadas para recibir atención médica tras crecida del río en Piura

LEER MÁS
Encuentran cuerpo sin vida de adulto mayor sepultado en combi tras deslizamiento por fuertes lluvia en Piura

Encuentran cuerpo sin vida de adulto mayor sepultado en combi tras deslizamiento por fuertes lluvia en Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

Ceremonia de apertura del año judicial 2026 se realizará el 5 de enero

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Cambios en el Metro de Lima: Línea 1 ampliaría su horario nocturno hasta las 11 p. m.

Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

Judicialidad

Corte de Sullana y programa nacional Warmi Ñan articulan acciones para fortalecer la atención de casos de violencia en la Unidad de Flagrancia

Corte del Santa participó en charla de sensibilización sobre prevención de la violencia familiar

Módulo Corporativo Civil de la Corte del Santa celebró seis años de implementación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Padre de Brunella Horna es vinculado a contrato de alimentación en hospital de EsSalud por más de S/2 millones

César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

Elecciones 2026: los aciertos, dudas y errores de López Aliaga, Pérez Tello, Forsyth y Belmont

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025