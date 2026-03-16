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Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana participó en reunión del Comando de Coordinación Operativa Unificada en Piura

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, y otras autoridades regionales, participaron en la sesión, destacando que 200 suboficiales supervisarán la seguridad local.

Se anunció el refuerzo de labores de inteligencia y operativos conjuntos. Fuente: Difusión.
Se anunció el refuerzo de labores de inteligencia y operativos conjuntos. Fuente: Difusión.

En el marco del estado de emergencia y con el objetivo de plantear acciones para fortalecer la seguridad ciudadana y hacer frente a la criminalidad, se desarrolló una nueva sesión del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) en la que participó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova.

Durante la reunión se informó que se reforzarán las labores de inteligencia, la presencia policial en las calles y la ejecución de operativos conjuntos para enfrentar la criminalidad, con énfasis en la provincia de Sullana debido al alto índice delictivo registrado. Asimismo, se anunció el trabajo articulado con las Fuerzas Armadas, a fin de brindar las garantías de seguridad durante el próximo proceso electoral.

La sesión se desarrolló en la sede de la Región Policial Piura y fue presidida por el jefe de esta institución, PNP Daniel Jorge Jares Reyme, quien informó que de los 396 suboficiales de la Escuela de la Policía de Piura, alrededor de 200 permanecerán en la región para reforzar las labores de seguridad.

En representación de la provincia de Sullana también participaron el alcalde provincial, Marlem Mogollón, y el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Rodolfo Aguilar Cosme. Asimismo, asistieron representantes de la Corte Superior de Justicia de Piura, del Ministerio Público y demás autoridades regionales.

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