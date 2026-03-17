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"Nos faltan recursos": EsSalud Piura denuncia déficit de presupuesto, personal sanitario e infraestructura obsoleta

El funcionario expresó que existe una brecha de hasta 800 colaboradores, además de la carencia de tecnología en áreas esenciales como neurocirugía.

El gerente de EsSalud Piura, José Albines Trelles, denuncia que el presupuesto asignado es insuficiente, recibiendo solo S/ 430 millones anuales en lugar de S/ 700 millones.
El gerente de EsSalud Piura, José Albines Trelles, denuncia que el presupuesto asignado es insuficiente, recibiendo solo S/ 430 millones anuales en lugar de S/ 700 millones. | La República | Almendra Ruesta

El gerente de la red asistencial de EsSalud en Piura, José Albines Trelles, afirmó que al departamento norteño no se le asigna un financiamiento adecuado desde el Gobierno central. En esa línea, aseguró que al día de hoy reciben S/430 millones. Según indicó, el monto adecuado sería, por lo menos, S/700 millones anuales.

"Hay otras redes que tienen menos población y casi nos duplican el presupuesto", aseveró el gerente. Al respecto, explicó que actualmente atienden a 730.000 asegurados, pese a que la capacidad en la región responde a aproximadamente 400.000 afiliados.

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Hospitales en crisis

Por otro lado, Albines se refirió a las carencias que padece la red prestacional, cuyos nosocomios más importantes están en las ciudades de Piura, Sullana y Talara. Una de ellas es el déficit de personal sanitario. "Tenemos una brecha de 700 a 800 colaboradores para atender de forma óptima", apuntó.

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Asimismo, el funcionario señaló que actualmente enfrentan la falta de infraestructura, ya que los principales hospitales, como José Cayetano Heredia y Jorge Reategui, tienen más de 50 años desde su construcción. "Fueron hechos para una cantidad de personas mucho menor", puntualizó el gerente.

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Sin equipos para pacientes

En esa línea, también hizo mención a la falta de equipamiento para áreas fundamentales como la de Neurocirugía. "Tenemos buenos profesionales, reconocidos a nivel nacional, pero no podemos operar cirugías complejas porque faltan microscopios especializados o craneótomos", finalizó Albines.

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