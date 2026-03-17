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Sociedad

¡Hasta diciembre! Reniec amplía campaña especial del DNI electrónico: ¿cuál será su costo?

Conoce las tarifas actualizadas para los trámites de documento de identidad electrónico, incluyendo inscripción, renovación, entre otros.

Tarifas actualizadas para trámites de DNIe.
Tarifas actualizadas para trámites de DNIe. | Foto: composición LR/Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dispuso extender la campaña nacional orientada a masificar el DNI electrónico tanto para adultos como para menores. La medida mantendrá el mismo precio de la identificación convencional fijado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) para trámites como inscripción, renovación, rectificación de datos y duplicado, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada inicialmente mediante la Resolución Jefatural N.° 000144-2025/JNAC/RENIEC y posteriormente tuvo una primera ampliación a través de la Resolución Jefatural N.° 000217-2025/JNAC/RENIEC (30 de diciembre de 2025).

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Reniec amplía estrategia sobre DNIe

Según la última resolución jefatural N. 000031-2026/JNAC/RENIEC, publicada este 17 de marzo, estas serán las tarifas a pagar:

Inscripción del DNI

  • Inscripción obligatoria de menores de 17 años, hasta antes de cumplir 18 años: S/30
  • Inscripción ordinaria para personas que cumplen 18 años: S/30
  • Inscripción extemporánea a partir de los 20 años: S/35
  • Inscripción de personas naturalizadas peruanas: S/32
  • Reinscripción en el registro único de identificación de las personas naturales: S/31
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Renovación del DNI

  • Renovación por caducidad del DNI (mayores de 17 años): S/30

Rectificación con emisión de DNI

  • Rectificación de prenombres, apellidos y otros datos (a partir de los 17 años): S/24
  • Cambio del estado civil: S/24
  • Actualización de domicilio a partir de los 17 años: S/22
  • Cambio en la decisión de ceder órganos y tejidos: S/22
  • Rectificación por resolución judicial de interdicción: S/21
  • Cambio de situación de discapacidad: S/21
  • Actualización de imágenes y datos: S/30

Duplicado de DNI (a partir de 17 años)

  • Duplicado del DNI (oficina registral o agencia en el país y extranjero): S/24
  • Duplicado del DNI vía página web o PVM: S/21

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